Найбагатшій співачці України довелося вилазити з готелю у Лапландії через балкон: що сталося

Сімейний відпочинок співачки Камалії не обійшовся без пригод.

Поки багато українських зірок зустрічали різдвяні свята в Карпатах на музичному фестивалі Winter Romantik Fest, відома співачка Камалія разом зі своєю родиною — чоловіком Мохаммадом Захуром та двома доньками, вирушила на батьківщину Санта Клауса до Лапландії, Фінляндія. Проте їхня зимова подорож не обійшлася без казусів.

Що трапилося із сім’єю Камалії у Фінляндії

На своїй сторінці в Інстаграм артистка повідомила, що їхня відпустка завершилася тим, що вони не могли вибратися зі свого готельного номера. Вхідні двері в орендований будинок заблокувалися і співачка з сім’єю вибиралися через балкон, тому що до персоналу Камалія не змогла додзвонитися. Сімейству пощастило, що апартаменти були на першому поверсі.

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Кошти чоловіка Камалії дозволяли залишитись ще на кілька днів у Лапландії, але сім’я поспішала в аеропорт на літак.

"Нас явно Лапландія відпускати не хотіла! Довелося залишати апартаменти через балкон, тому що нікому не могли додзвонитися" — підписала відео, на якому видно, як вони вибиралися з номера, Камалія.

Однак на цьому пригоди не скінчилися. Після прильоту в Україну Камалія виявила, що 5 їхніх валіз з 7-ми було пошкоджено.

Раніше "Телеграф" писав, як зірки українського шоубізнесу привітали своїх шанувальників з великим світлим святом Різдва і показав, як, у чому і з ким вони його зустрічали.