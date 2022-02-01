"Под капельницами 5 часов в день": состояние тяжелобольной Камалии не улучшается

Камалия пока что не может побороть болезнь.

Украинская певица и "Миссис мира-2008" Камалия рассказала о своем самочувствии. Певица заболела "Флуроной" — гибридом гриппа и коронавируса, и вот уже которую неделю борется с ее последствиями.

Как сообщила Камалия в своем Инстаграм, ее температура все еще держится на уровне 37.9. Певице приходится по несколько часов в день лежать под капельницами.

"Я ещё под капельницами. Капают по 5 часов в день. Температура пока держится 37.9", — ответила она на вопрос подписчицы о самочувствии под одним из последних видео.

Ранее певица рассказала поклонникам о своих диагнозах. По ее словам, ей одновременно приходится лечить воспаление легких, фронтит, гайморит и синусит. Певица отмечала в своих предыдущих постах, что чувствовала себя ужасно.

"Уже болею больше 2-ух недель, температура не падает ниже 38.0С, плохие анализы, жёсткое дыхание. Завтра иду на КТ, чтобы исключить поражение лёгких", — делилась артистка.

Камалия рассказала, что ее муж — предприниматель Мухаммад Захур — также чувствовал себя плохо и жаловался на боль в горле.

Как сообщал "Телеграф", на рождественские праздники семья Камалии отдыхала Финляндии. Во время пребывания там с певицей и ее семьей произошел смешной инцидент.