Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" отримав повістку: реакція актора (відео)

Краш українок зізнався, що не має абсолютно ніякого військового досвіду

Відомий український актор Тарас Цимбалюк, який лише нещодавно представив свою нову дівчину, отримав повістку до військкомату. І ця новина його зовсім не потішила.

Про вручення йому повістки 33-річний актор розповів у програмі "Слава+". Каже, вже пройшов медогляд і перебуває в черзі. Однак ця новина його не дуже потішила, адже Цимбалюк не має жодного військового досвіду. "Мені прийшла повістка, я пройшов медогляд, все".

Втім, насправді — не все, адже далі зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" розповідає, як ставиться до імовірності потрапити на фронт і чи думав, до якого роду військ хотів би приєднатися: "Я думав про наступне: я, на жаль, не мав ніякої військової кафедри, в армії я також не служив, тому я пішов би туди, де я себе впевнено почував би. Якби мене чогось навчили, я пішов би туди. Взагалі в мене не лежить душа до всього цього діла, якщо бути відвертим. Абсолютно", — зізнається актор.

На запитання ведучого, чи страшно йому від розуміння того, що його можуть забрати в армію, Цимбалюк відповів: "Ну, звичайно. Не в армію, а те, що мені за армію треба буде їхати на "передок". Людині, яка нічого взагалі про це не знає. (…) Коли відправляють на "передок" людей, які, грубо кажучи, сьогодні отримують повістку, а через 2 тижні вони вже туди їдуть, це, звичайно, треш. Але якщо нема куди діватися, я ще це допускаю".

Зірка зізнається, що сприйняв би все набагато спокійніше, якби це відбувалось поетапно: призов, хоча б місячне навчання і тоді вже на фронт. А так, за словами актора, це "як відро холодної води на голову".

Про повістку та призов Цимбалюк говорить з 20 хв 50 сек

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