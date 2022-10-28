"Прямо як у Маріуполі": у мережі зібрали "докази", як няня Віка ганьбила Україну в серіалі "Моя прекрасна няня"

Мало хто раніше зауважував, але головна героїня серіалу постійно принижувала Україну, яка була її серіальною батьківщиною.

Російський серіал "Моя прекрасна няня" — свого часу (а це 2004 рік) був одним із найпопулярніших і найпопулярніших ситкомів як у росії, так і в Україні. Цілком можливо, картина набула великої популярності серед українського глядача через "близькість", адже головна героїня — няня Віка, яку зіграла Анастасія Заворотнюк, яка нині бореться за життя через важке онкологічне захворювання, була родом з українського міста Маріуполь. Однак ніхто не помічав, що всі висловлювання про Україну, які звучали в серіалі, завжди були негативними і образливими.

На цей факт звернули увагу в Інстаграм-каналі yaktytam, головний редактор якого переглянув усі серії ситкому і зібрав деякі з багатьох десятків згадок про Україну, і про "рідний для няні Віки" Маріуполь, який росіяни практично зрівняли із землею.

"Насправді, під історією кохання нерідко ховалися ненависть до наших земель, тому що Україна завжди згадувалася лише з негативного боку... Але найбільше дісталося Маріуполю – "рідному місту" головної героїні Віки. Це місто пригноблювалося при кожній слушній нагоді" — йдеться в пості.

Як няня Віка гнобила та принижувала Україну в серіалі "Моя прекрасна няня": добірка "доказів"

В одній із серій коханий няньки Вікі, продюсер Максим Шаталін, зазначив, що дівчина краде "речі в магазині, як Україна — російський газ". Також в одній із серій була висміяна Помаранчева революція. " Помаранчевий зараз у моді в Україні" — говорила одна з героїнь.

Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Крім цього, вже тоді, майже 20 років тому, росіяни вже натякали на захоплення українських територій. Головна героїня зазначала, що старшій дочці Максима Шаталіна Маші потрібна буде вишиванка — " чи то на свято приєднання України, чи від’єднання".

Також варто зазначити, що нібито українка Віка з Маріуполя була затятою фанаткою російського диктатора путіна. "Я найбільша фанатка російського президента в.в.п" — зазначала головна героїня. Ну а якщо заходила мова про її родичів чи подруг з України — усі вони були безглуздими, дурними та дуже хотіли переїхати до росії.

Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Але найбільше жартів було на адресу Маріуполя. І сама Віка втекла з міста до Москви "за найкращим життям", і такими ж показували її подруг. Також Маріуполь зображували бідним та дуже кримінальним містом.

Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Нагадаємо, що російська актриса вже два роки бореться з пухлиною головного мозку — у 2019 році у Анастасії було діагностовано гліобластому. Як раніше повідомляла старша дочка Заворотнюк Ганна – хвороба важко проходить. Однак зараз стан зірки серіалу "Моя прекрасна нянька" поступово покращується.

Напередодні її дня народження (3 квітня 2021 року Заворотнюку виповнилося 50 років) стало відомо, що її стан покращився, і вона навіть повідомила, коли дасть своє перше після хвороби інтерв’ю на телебаченні. Однак 26 травня в мережі з’явилася інформація, що артистці погіршало.

У січні 2022 року старша дочка актриси Ганна Заворотнюк повідомила, що її зіркова мама продовжує боротися з небезпечною недугою, і вони триматимуться як можуть. Також наприкінці місяця з’явилася інформація, що Анастасія Заворотнюк перестала розмовляти, проте Ганна ці чутки спростувала.