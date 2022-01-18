"Боляче бачити її такою": дочка онкохворої Анастасії Заворотнюк розповіла про її стан

Анна Заворотнюк розповіла, що її мама продовжує боротися із хворобою, проте стан не стає кращим.

Популярна російська актриса, Віка Прутковська із серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк з 2019 року продовжує боротися з небезпечним недугом — її здолала гліобластома (пухлина головного мозку). Після звісток про свою хворобу артистка зникла з радарів ЗМІ, і лише зрідка її старша донька Анна розповідає нові подробиці про стан своєї зіркової матері. Проте, на жаль, не завжди ці новини добрі.

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На своїй сторінці в Інстаграм Анна Заворотнюк влаштувала чергове опитування серед своїх підписників, і серед питань до дівчини знайшлося дещо про її маму та її стан. Анна не дуже любить розповідати щось про хворобу артистки, але тут зробила виняток.

Підписники запитали, як зараз почувається Анастасія Заворотнюк, і чи не стало їй краще, на що Анна відповіла, що зараз вони тримаються як можуть, і назвала свою маму воїном.

"Хвороба справді страшна, розбиває серце бачити її такою" — додала Анна.

Раніше "Телеграф" писав, що напередодні дня народження актриси (3 квітня) стало відомо, що її стан покращився, і Заворотнюк навіть повідомила, коли дасть своє перше після хвороби інтерв’ю на телебаченні. Проте 26 травня у мережі з’явилася інформація, що артистці стало гірше.