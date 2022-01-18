Укр

"Больно видеть ее такой": дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк рассказала о ее состоянии

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Состояние Анастасии Заворотнюк стало хуже Новость обновлена 18 января 2022, 09:55
Состояние Анастасии Заворотнюк стало хуже

Анна Заворотнюк рассказала, что ее мама продолжает бороться с болезнью, однако состояние не становится лучше.

Популярная российская актриса, Вика Прутковская из сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк с 2019 года продолжает бороться с опасным недугом — ее одолела глиобластома (опухолью головного мозга). После известий о своей болезни артистка исчезла с радаров СМИ, и лишь изредка ее старшая дочь Анна рассказывает новые подробности о состоянии своей звездной матери. Однако увы, не всегда эти новости хорошие.

На своей странице в Инстаграм Анна Заворотнюк устроила очередной опрос среди своих подписчиков, и естественно среди вопросов к девушке нашлось несколько о ее маме и ее состоянии. Анна не очень любит рассказывать что-либо о болезни артистки, но тут сделала исключение.

Любопытные подписчики спросили, как сейчас чувствует себя Анастасия Заворотнюк, и не стало ли ей лучше, на что Анна ответила, что сейчас они держаться как могут, и назвала свою маму воином.

"Болезнь действительно страшная, разбивает сердце видеть ее такой" — добавила Анна.

Ранее "Телеграф" писал, что накануне дня рождения актрисы (3 апреля) стало известно, что ее состояние улучшилось, и Заворотнюк даже сообщила, когда даст свое первое после болезни интервью на телевидении. Однако 26 мая в сети появилась информация, что артистке стало хуже.

Теги:
#Актриса #Анна Заворотнюк #Анастасия Заворотнюк
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