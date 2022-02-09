"Паралізована частина тіла, пересувається в колясці": знайомі та лікарі Анастасії Заворотнюк розповіли про її стан

Анастасія Заворотнюк весь час лікується вдома, і до лікарні не хоче.

Популярна російська актриса, зірка серіалу "Моя прекрасна няня", Анастасія Заворотнюк з 2019 року зникла і більше не з’являється ні на екранах, ні в суспільстві. Причиною цього стало серйозне онкологічне захворювання — пухлина головного мозку, з якою акторка продовжує героїчно боротися.

Новин про стан здоров’я Заворотнюк дуже мало, адже її сім’я тримає все в таємниці. Лише іноді в мережі з’являється інформація про те, як почувається артистка, або деталі її лікування, які найчастіше розповідає старша дочка Анастасії — Анна Заворотнюк.

Читайте також: Категорія Lifestyle "Боляче бачити її такою": дочка онкохворої Анастасії Заворотнюк розповіла про її стан Анна Заворотнюк розповіла, що її мама продовжує боротися із хворобою, проте стан не стає кращим.

Часто у мережі з’являється неправдива інформація, яку рідні актриси одразу спростовують. Щоб дізнатися трохи більше про нинішній стан актриси, видання "КП" розпитало знайомих сім’ї Заворотнюк та лікарів, які працювали з актрисою.

Багато знайомих артистки порівнюють її зі співачкою Жанною Фріске, яка у 2015 році померла від такої ж хвороби — гліобластоми. Після двох операцій з трепанації черепа та видалення пухлини, та кількох курсів хіміотерапії, Анастасія сильно погладшала, що можна побачити на фото, яке раніше "злили" в мережу. Варто зазначити, що якщо Фріске використала закордонну протиракову вакцину, то спеціально для Заворотнюк було розроблено російську вакцину.

Анастасію Заворотнюк почали порівнювати з Жанною Фріске

У 2021 році в мережі з’явилася інформація про покращення стану артистки, і навіть стало відомо, коли вона з’явиться на екрані. Проте на початку 2022 року Анна Заворотнюк засмутила фанатів, розповівши, що її сім’я тримається, як може.

Також у мережі ходили чутки, що у Анастасії зник голос, проте цю інформацію Ганна одразу ж спростувала. А режисер Анатолій Демидов, близький друг сім’ї, розповів, що, як він знає, то у актриси просто осип голос, але не через рак. Побічно цю інформацію підтвердив і Микола Цискарідзе. Він наголосив, що може знайти для артистки гарного фоніатора, який допоможе відновити голос.

Тяжка хвороба також вдарила і на емоційний стан Анастасії. В оточенні актриси ходить чутка, що у неї часто трапляться депресії, тому їй часто дають заспокійливе.

Анастасія Заворотнюк зі старшою донькою Ганною

Знайомий сім’ї Анатолій Демидов розповів, що більшу частину часу Заворотнюк проводить у візку у горизонтальному положенні, адже у неї частково паралізована права частина тіла. Рухатися без сторонньої допомоги вона може, як і ворушити рукою. Але підстав для серйозних хвилювань немає: Анастасія завжди під наглядом.

Сусідка актриси з котеджу в підмосковному котеджному селищі Крекшино зазначила, що зараз Анастасію зовсім не впізнати: вона дуже повна і з одутлим обличчям.

Член-кореспондент РАН, завлабораторії проліферації клітин Інституту молекулярної біології, до якого зверталася за допомогою сім’я Заворотнюк, Петро Чумаков, зазначив, що хоч і хвороба важка, у актриси не так все погано, як може здаватися. Він також підтвердив, що Анастасія сильно розповніла та пересувається у візку. Змін до кардинального поліпшення немає, проте це й так диво, що Заворотнюк продовжує жити з таким страшним діагнозом.

Сім’я Анастасії Заворотнюк

Зазначимо, що після того, як про злив негативно висловився колега Заворотнюк із серіалу "Моя прекрасна няня" актор Борис Смолкін, який зіграв у серіалі "Моя прекрасна няня" дворецького Костянтина, прокоментувала ситуацію і фігуристка Тетяна Навка.