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"Паралізована частина тіла, пересувається в колясці": знайомі та лікарі Анастасії Заворотнюк розповіли про її стан

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Анастасія Заворотнюк четвертий рік героїчно бореться із гліобластомою Новина оновлена 09 лютого 2022, 11:45
Анастасія Заворотнюк четвертий рік героїчно бореться із гліобластомою

Анастасія Заворотнюк весь час лікується вдома, і до лікарні не хоче.

Популярна російська актриса, зірка серіалу "Моя прекрасна няня", Анастасія Заворотнюк з 2019 року зникла і більше не з’являється ні на екранах, ні в суспільстві. Причиною цього стало серйозне онкологічне захворювання — пухлина головного мозку, з якою акторка продовжує героїчно боротися.

Новин про стан здоров’я Заворотнюк дуже мало, адже її сім’я тримає все в таємниці. Лише іноді в мережі з’являється інформація про те, як почувається артистка, або деталі її лікування, які найчастіше розповідає старша дочка Анастасії — Анна Заворотнюк.

Часто у мережі з’являється неправдива інформація, яку рідні актриси одразу спростовують. Щоб дізнатися трохи більше про нинішній стан актриси, видання "КП" розпитало знайомих сім’ї Заворотнюк та лікарів, які працювали з актрисою.

Багато знайомих артистки порівнюють її зі співачкою Жанною Фріске, яка у 2015 році померла від такої ж хвороби — гліобластоми. Після двох операцій з трепанації черепа та видалення пухлини, та кількох курсів хіміотерапії, Анастасія сильно погладшала, що можна побачити на фото, яке раніше "злили" в мережу. Варто зазначити, що якщо Фріске використала закордонну протиракову вакцину, то спеціально для Заворотнюк було розроблено російську вакцину.

Анастасію Заворотнюк почали порівнювати з Жанною Фріске
Анастасію Заворотнюк почали порівнювати з Жанною Фріске

У 2021 році в мережі з’явилася інформація про покращення стану артистки, і навіть стало відомо, коли вона з’явиться на екрані. Проте на початку 2022 року Анна Заворотнюк засмутила фанатів, розповівши, що її сім’я тримається, як може.

Також у мережі ходили чутки, що у Анастасії зник голос, проте цю інформацію Ганна одразу ж спростувала. А режисер Анатолій Демидов, близький друг сім’ї, розповів, що, як він знає, то у актриси просто осип голос, але не через рак. Побічно цю інформацію підтвердив і Микола Цискарідзе. Він наголосив, що може знайти для артистки гарного фоніатора, який допоможе відновити голос.

Тяжка хвороба також вдарила і на емоційний стан Анастасії. В оточенні актриси ходить чутка, що у неї часто трапляться депресії, тому їй часто дають заспокійливе.

Анастасія Заворотнюк зі старшою донькою Ганною
Анастасія Заворотнюк зі старшою донькою Ганною

Знайомий сім’ї Анатолій Демидов розповів, що більшу частину часу Заворотнюк проводить у візку у горизонтальному положенні, адже у неї частково паралізована права частина тіла. Рухатися без сторонньої допомоги вона може, як і ворушити рукою. Але підстав для серйозних хвилювань немає: Анастасія завжди під наглядом.

Сусідка актриси з котеджу в підмосковному котеджному селищі Крекшино зазначила, що зараз Анастасію зовсім не впізнати: вона дуже повна і з одутлим обличчям.

Член-кореспондент РАН, завлабораторії проліферації клітин Інституту молекулярної біології, до якого зверталася за допомогою сім’я Заворотнюк, Петро Чумаков, зазначив, що хоч і хвороба важка, у актриси не так все погано, як може здаватися. Він також підтвердив, що Анастасія сильно розповніла та пересувається у візку. Змін до кардинального поліпшення немає, проте це й так диво, що Заворотнюк продовжує жити з таким страшним діагнозом.

Сім’я Анастасії Заворотнюк
Сім’я Анастасії Заворотнюк

Зазначимо, що після того, як про злив негативно висловився колега Заворотнюк із серіалу "Моя прекрасна няня" актор Борис Смолкін, який зіграв у серіалі "Моя прекрасна няня" дворецького Костянтина, прокоментувала ситуацію і фігуристка Тетяна Навка.

Теги:
#Анастасія Заворотнюк #Новини Анастасія Заворотнюк #Актриса Анастасія Заворотнюк
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