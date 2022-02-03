"За гроші зроблять все!": зірка "Моєї прекрасної няні" відреагував на "злив" фото тяжкохворої Заворотнюк

Колега Анастасії Заворотнюк заступився за актрису.

Відомий російський актор, зірка серіалу "Моя прекрасна няня", який зіграв уїдливого дворецького Костянтина, Борис Смолкін прокоментував нещодавній злив фото хворої Анастасії Заворотнюк, назвавши винних у цьому.

Артист заявив, що винними у зливі фотографій машини Петра Чернишова і ймовірно Анастасії Заворотнюк є ДІБДР, адже той знімок було зроблено камерами дорожнього відеоспостереження, повідомляє портал PopCornNews.

" У нас за гроші роблять все! Адже це ДІБДР злило ці знімки! За невелику плату. Все" — обурився Смолкін, зазначивши, що працівники цієї структури продажні і про етику з їхнього боку немає сенсу говорити.

Злите фото Анастасії Заворотнюк:

Нагадаємо, що російська актриса вже два роки бореться з пухлиною головного мозку — у 2019 році у Анастасії було діагностовано гліобластому. Як раніше повідомляла старша дочка Заворотнюк Анна – хвороба важко проходить. Проте зараз стан зірки серіалу "Моя прекрасна нянька" поступово покращується.

Напередодні її дня народження (3 квітня 2021 року Заворотнюку виповнилося 50 років) стало відомо, що її стан покращився, і вона навіть повідомила, коли дасть своє перше після хвороби інтерв’ю на телебаченні. Проте 26 травня у мережі з’явилася інформація, що артистці стало гірше.

У січні 2022 року старша донька актриси Анна Заворотнюк повідомила, що її зіркова мама продовжує боротися з небезпечною недугою, і вони триматимуться як можуть. Також наприкінці місяця з’явилася інформація, що Анастасія Заворотнюк перестала розмовляти, проте Анна ці чутки спростувала.