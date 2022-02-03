"За деньги сделают все!": звезда "Моей прекрасной няни" отреагировал на "слив" фото тяжелобольной Заворотнюк

Коллега Анастасии Заворотнюк заступился за актрису.

Известный российский актер, звезда сериала "Моя прекрасная няня", который сыграл язвительного дворецкого Константина, Борис Смолкин прокомментировал недавний слив фото больной Анастасии Заворотнюк, назвав виновных в этом.

Артист заявил, что виновными в сливе фотографий машины Петра Чернышева и вероятно Анастасии Заворотнюк является ГИБДД, ведь тот снимок был сделан камерами дорожного видеонаблюдения, сообщает портал PopCornNews.

"У нас за деньги делают все! Это ведь ГИБДД слило эти снимки! За небольшую плату. Все" — возмутился Смолкин, отметив, что работники этот структуры продажные и об этике с их стороны нет смысла говорить.

Слитое фото Анастасии Заворотнюк:

Напомним, что российская актриса уже два года борется с опухолью головного мозга — в 2019 году у Анастасии была диагностирована глиобластома. Как ранее сообщала старшая дочь Заворотнюк Анна — болезнь тяжело проходит. Однако сейчас состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" постепенно улучшается.

Накануне ее дня рождения (3 апреля 2021 года Заворотнюк исполнилось 50 лет) стало известно, что ее состояние улучшилось, и она даже сообщила, когда даст свое первое после болезни интервью на телевидении. Однако 26 мая в сети появилась информация, что артистке стало хуже.

В январе 2022 года старшая дочь актрисы Анна Заворотнюк, сообщила, что ее звездная мама продолжает бороться с опасным недугом, и они держаться как могут. Также в конце месяца появилась информация, что Анастасия Заворотнюк перестала разговаривать, однако Анна эти слухи опровергла.