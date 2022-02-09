Укр

"Парализована часть тела, передвигается в коляске": знакомые и врачи Анастасии Заворотнюк рассказали о ее состоянии

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Анастасия Заворотнюк четвертый год героически борется с глиобластомой Новость обновлена 09 февраля 2022, 11:45
Анастасия Заворотнюк четвертый год героически борется с глиобластомой

Анастасия Заворотнюк все время лечится дома, и в больницу не хочет.

Популярная российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня", Анастасия Заворотнюк с 2019 года пропала с виду и больше не появляется ни на экранах, ни в обществе. Причиной этого стало серьезное онкологическое заболевание — опухоль головного мозга, с которой актриса продолжает героически бороться.

Новостей о состоянии здоровья Заворотнюк очень мало, ведь ее семья держит все в тайне. Лишь иногда в сети появляется информация о том, как чувствует себя артистка, или детали об ее лечении, которые чаще всего рассказывает старшая дочь Анастасии — Анна Заворотнюк.

Часто в сети появляется неправдивая информация, которую родные актрисы сразу опровергают. Чтобы узнать немного больше о нынешнем состоянии актрисы, издание "КП" расспросило знакомых семьи Заворотнюк и врачей, которые работали с актрисой.

Многие знакомые артистки сравнивают ее с певицей Жанной Фриске, которой в 2015 году скончалась от такой же болезни — глиобластомы. После двух операций по трепанации черепа и удалении опухоли, и нескольких курсов химиотерапии, Анастасия сильно поправилась, что можно увидеть на фото, которое ранее "слили" в сеть. Стоит отметить, что если Фриске использовала зарубежную противораковую вакцину, то специально для Заворотнюк была разработана российская вакцина.

Анастасию Заворотнюк начали сравнивать с Жанной Фриске
Анастасию Заворотнюк начали сравнивать с Жанной Фриске

В 2021 году в сети появилась информация об улучшении состояния артистки, и даже стало известно, когда она вновь появится на экране. Однако на начале 2022-го года, Анна Заворотнюк огорчила фанатов, рассказав, что ее семья держится, как может.

Также в сети ходил слух, что у Анастасии пропал голос, однако эту информацию Анна сразу же опровергла. А режиссер Анатолий Демидов, близкий друг семьи, рассказал, что, как он знает, у актрисы просто осип голос, но не из-за рака. Косвенно эту информацию подтвердил и Николай Цискаридзе. Он отметил, что может найти для артистки хорошего фониатора, который поможет восстановить голос.

Тяжелая болезнь также ударила и по эмоциональному состоянию Анастасии. В окружении актрисы ходит слух, что у нее часто случатся депрессии, поэтому ей часто дают успокоительное.

Анастасия Заворотнюк со старшей дочерью Анной
Анастасия Заворотнюк со старшей дочерью Анной

Знакомый семьи Анатолий Демидов рассказал, что большую часть времени Заворотнюк проводит в коляске в горизонтальном положении, ведь у нее частично парализована правая часть тела. Двигаться без посторонней помощи она не может, как и шевелить рукой. Но поводов для серьезных волнений нет: Анастасия всегда под присмотром.

Соседка актрисы по коттеджу в подмосковном коттеджном поселке Крекшино отметила, что сейчас Анастасию совсем не узнать: она очень полная и с одутловатым лицом.

Член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, к которому обращалась за помощью семья Заворотнюк, Петр Чумаков, отметил, что хоть и болезнь тяжелая, у актрисы не так все плохо, как может казаться. Он также подтвердил, что Анастасия сильно располнела и передвигается в коляске. Перемен к кардинальному улучшению нет, однако это и так чудо, что Заворотнюк продолжает жить с таким страшным диагнозом.

Семья Анастасии Заворотнюк
Семья Анастасии Заворотнюк

Отметим, что после того как о сливе негативно высказался коллега Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" актер Борис Смолкин, сыгравший в сериале "Моя прекрасная няня" дворецкого Константина, прокомментировала ситуацию и фигуристка Татьяна Навка.

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#Анастасия Заворотнюк #Новости Анастасия Заворотнюк #Актриса Анастасия Заворотнюк
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