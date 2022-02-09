"Парализована часть тела, передвигается в коляске": знакомые и врачи Анастасии Заворотнюк рассказали о ее состоянии

Анастасия Заворотнюк все время лечится дома, и в больницу не хочет.

Популярная российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня", Анастасия Заворотнюк с 2019 года пропала с виду и больше не появляется ни на экранах, ни в обществе. Причиной этого стало серьезное онкологическое заболевание — опухоль головного мозга, с которой актриса продолжает героически бороться.

Новостей о состоянии здоровья Заворотнюк очень мало, ведь ее семья держит все в тайне. Лишь иногда в сети появляется информация о том, как чувствует себя артистка, или детали об ее лечении, которые чаще всего рассказывает старшая дочь Анастасии — Анна Заворотнюк.

Читайте также: Категория Lifestyle "Больно видеть ее такой": дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк рассказала о ее состоянии Анна Заворотнюк рассказала, что ее мама продолжает бороться с болезнью, однако состояние не становится лучше.

Часто в сети появляется неправдивая информация, которую родные актрисы сразу опровергают. Чтобы узнать немного больше о нынешнем состоянии актрисы, издание "КП" расспросило знакомых семьи Заворотнюк и врачей, которые работали с актрисой.

Многие знакомые артистки сравнивают ее с певицей Жанной Фриске, которой в 2015 году скончалась от такой же болезни — глиобластомы. После двух операций по трепанации черепа и удалении опухоли, и нескольких курсов химиотерапии, Анастасия сильно поправилась, что можно увидеть на фото, которое ранее "слили" в сеть. Стоит отметить, что если Фриске использовала зарубежную противораковую вакцину, то специально для Заворотнюк была разработана российская вакцина.

Анастасию Заворотнюк начали сравнивать с Жанной Фриске

В 2021 году в сети появилась информация об улучшении состояния артистки, и даже стало известно, когда она вновь появится на экране. Однако на начале 2022-го года, Анна Заворотнюк огорчила фанатов, рассказав, что ее семья держится, как может.

Также в сети ходил слух, что у Анастасии пропал голос, однако эту информацию Анна сразу же опровергла. А режиссер Анатолий Демидов, близкий друг семьи, рассказал, что, как он знает, у актрисы просто осип голос, но не из-за рака. Косвенно эту информацию подтвердил и Николай Цискаридзе. Он отметил, что может найти для артистки хорошего фониатора, который поможет восстановить голос.

Тяжелая болезнь также ударила и по эмоциональному состоянию Анастасии. В окружении актрисы ходит слух, что у нее часто случатся депрессии, поэтому ей часто дают успокоительное.

Анастасия Заворотнюк со старшей дочерью Анной

Знакомый семьи Анатолий Демидов рассказал, что большую часть времени Заворотнюк проводит в коляске в горизонтальном положении, ведь у нее частично парализована правая часть тела. Двигаться без посторонней помощи она не может, как и шевелить рукой. Но поводов для серьезных волнений нет: Анастасия всегда под присмотром.

Соседка актрисы по коттеджу в подмосковном коттеджном поселке Крекшино отметила, что сейчас Анастасию совсем не узнать: она очень полная и с одутловатым лицом.

Член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, к которому обращалась за помощью семья Заворотнюк, Петр Чумаков, отметил, что хоть и болезнь тяжелая, у актрисы не так все плохо, как может казаться. Он также подтвердил, что Анастасия сильно располнела и передвигается в коляске. Перемен к кардинальному улучшению нет, однако это и так чудо, что Заворотнюк продолжает жить с таким страшным диагнозом.

Семья Анастасии Заворотнюк

Отметим, что после того как о сливе негативно высказался коллега Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" актер Борис Смолкин, сыгравший в сериале "Моя прекрасная няня" дворецкого Константина, прокомментировала ситуацию и фигуристка Татьяна Навка.