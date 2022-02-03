"Слив" фото больной Заворотнюк прокомментировала известная фигуристка: "Какой кошмар!"

Татьяна Навка осудила то, что произошло с известной актрисой

Попавшее в сеть предполагаемое фото больной глиобластомой (наиболее агрессивная форма опухоли мозга) российской актрисы Анастасии Заворотнюк наделало шуму после нескольких месяцев тишины. Родные 50-летней звезды не комментировали ничего о ее состоянии и всячески избегали папарацци.

После того как о сливе негативно высказался коллега Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" актер Борис Смолкин, сыгравший в шоу дворецкого Константина Николаевича, прокомментировала ситуацию и фигуристка Татьяна Навка. Спортсменка, которая помогает с работой мужу актрисы Петру Чернышову, осудила тех, кто выложил этот кадр на всеобщее обозрение.

"Какой кошмар! Бог им судья, конечно. В погоне за деньгами… Я, честно говоря, не знала, очень жаль, что так произошло. Этим людям должно быть на этом свете жить стыдно", — высказалась Навка.

Стоить отметить, что фигуристка помогает семье Заворотнюк. Например, в 2019 году Навка заявила, что передаст деньги с продажи билетов на свое ледовое шоу в Москве на лечение актрисы.

К слову известная фигуристка также является женой пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, о коррупционных связях и сделках которого неоднократно писал Алексей Навальный, глава Фонда борьбы с коррупцией в РФ.

Добавим, что пока Анастасия Заворотнюк находится в плачевном состоянии из-за рака мозга, ее старшая дочь Анна развлекается в Дубае и никак не комментирует слив фото своей больной матери.