Дочь страдающей от рака Анастасии Заворотнюк развлекается в Дубае (фото, видео)

Девушка публикует фото и видео в которых игнорирует тему болезни матери.

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая якобы недавно впервые за долгое время попала на фото, уже больше года борется с онкологическим заболеванием. Тем временем ее дочка Анна, ранее высказывавшая беспокойство о состоянии матери, спокойно хвастается снимками с зимнего отдыха в жарких Эмиратах.

Фото и видео с курорта девушка выложила на личной страничке в Instagram.

По словам Анны Заворотнюк, поездка в Дубай не стала самой легкой для нее и ее сопровождающих. Как она призналась в одной из публикаций в соцсети, перед отлетом пришлось пройти через несколько непростых ситуаций. Первым испытанием стало то, что при покупке билетов перепутали даты и случайно приобрели билеты на февраль. Поменять билеты удалось.

"Во вторых, за день до полета, я жутко отравилась, уже думала, что не смогу полететь. Но все хорошо, что хорошо кончается, в итоге мы здесь, в чудесном городе Дубай", — рассказала дочь известной актрисы.

Также она поинтересовалась у своих подписчиков, бывали ли у них подобные казусы в поездках.

Анна щедро делится снимками и короткими видео с отдыха — демонстрирует местные достопримечательности, виды, а также хвастается вкусными десертами и необычными коктейлями.

Анна Заворотнюк в Дубай

Местные сладости

Местные достопримечательности

Анна делится фото красивых мест

Также девушка много фотографируется и сама.

Анна Заворотнюк

Девушка делится фото с подписчиками

Скрин из видео

Вечер в Дубай

Дочь Анастасии похожа на свою мать

О болеющей матери Анна не вспомнила ни слова. Её подписчики также игнорируют факт болезни Анастасии Заворотнюк, предпочитая нахваливать красоту девушки и радуясь за ее отдых.

Комментарии под фото Анны

Сторис из Инстаграма

Напомним, 1 февраля в сети опубликовали кадры на которых изображена якобы Анастасия Заворотнюк. Возле ее мужа на пассажирском сидении авто — полная женщина с короткой стрижкой. Пользователи предположили, что это Заворотнюк так изменилась из-за заболевания.

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