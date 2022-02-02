Дочь страдающей от рака Анастасии Заворотнюк развлекается в Дубае (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 268
Девушка публикует фото и видео в которых игнорирует тему болезни матери.
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая якобы недавно впервые за долгое время попала на фото, уже больше года борется с онкологическим заболеванием. Тем временем ее дочка Анна, ранее высказывавшая беспокойство о состоянии матери, спокойно хвастается снимками с зимнего отдыха в жарких Эмиратах.
Фото и видео с курорта девушка выложила на личной страничке в Instagram.
По словам Анны Заворотнюк, поездка в Дубай не стала самой легкой для нее и ее сопровождающих. Как она призналась в одной из публикаций в соцсети, перед отлетом пришлось пройти через несколько непростых ситуаций. Первым испытанием стало то, что при покупке билетов перепутали даты и случайно приобрели билеты на февраль. Поменять билеты удалось.
"Во вторых, за день до полета, я жутко отравилась, уже думала, что не смогу полететь. Но все хорошо, что хорошо кончается, в итоге мы здесь, в чудесном городе Дубай", — рассказала дочь известной актрисы.
Также она поинтересовалась у своих подписчиков, бывали ли у них подобные казусы в поездках.
Анна щедро делится снимками и короткими видео с отдыха — демонстрирует местные достопримечательности, виды, а также хвастается вкусными десертами и необычными коктейлями.
Также девушка много фотографируется и сама.
О болеющей матери Анна не вспомнила ни слова. Её подписчики также игнорируют факт болезни Анастасии Заворотнюк, предпочитая нахваливать красоту девушки и радуясь за ее отдых.
Напомним, 1 февраля в сети опубликовали кадры на которых изображена якобы Анастасия Заворотнюк. Возле ее мужа на пассажирском сидении авто — полная женщина с короткой стрижкой. Пользователи предположили, что это Заворотнюк так изменилась из-за заболевания.
Ранее "Телеграф" уже писал про Гарика Мартиросяна, слухи о недомогании которого наполнили российские СМИ. Жена комика весело проводила время с подругами.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-