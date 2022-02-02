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Дочка Анастасії Заворотнюк, що страждає від раку, розважається в Дубаї (фото, відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова, Галина Михайлова
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Ганну часто називають копією матері
Ганну часто називають копією матері

Дівчина публікує фото та відео у яких ігнорує тему хвороби матері.

Популярна російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка нібито нещодавно вперше за довгий час потрапила на фото, вже понад рік бореться з онкологічним захворюванням. Тим часом її донька Ганна, яка раніше висловлювала занепокоєння станом матері, спокійно хвалиться знімками із зимового відпочинку в спекотних Еміратах.

Фото та відео з курорту дівчина виклала на особистій сторінці у Instagram.

За словами Ганни Заворотнюк, поїздка до Дубаї не стала найлегшою для неї та її супроводжуючих. Як вона зізналася в одній із публікацій у соцмережі, перед відльотом довелося пройти через кілька непростих ситуацій. Першим випробуванням стало те, що при купівлі квитків переплутали дати та випадково придбали квитки на лютий. Поміняти квитки вдалося.

"По друге, за день до польоту, я страшенно отруїлася, вже думала, що не зможу полетіти. Але все добре, що добре закінчується, у результаті ми тут, у чудовому місті Дубай", - розповіла дочка відомої актриси.

Також вона поцікавилася у своїх підписників, чи були у них такі казуси у поїздках.

Анна щедро ділиться знімками та короткими відео з відпочинку – демонструє місцеві пам’ятки, види, а також хвалиться смачними десертами та незвичайними коктейлями.

Ганна Заворотнюк у Дубай
Ганна Заворотнюк у Дубай
Місцеві солодощі
Місцеві солодощі
Місцеві пам’ятки
Місцеві пам’ятки
Анна ділиться фото гарних місць
Анна ділиться фото гарних місць

Також дівчина багато фотографується і сама.

Ганна Заворотнюк
Ганна Заворотнюк
Дівчина ділиться фото з передплатниками
Дівчина ділиться фото з передплатниками
Скрин з відео
Скрин з відео
Вечір у Дубай
Вечір у Дубай
Дочка Анастасії схожа на свою матір
Дочка Анастасії схожа на свою матір

Про хвору матір Ганна не згадала жодного слова. Її передплатники також ігнорують факт хвороби Анастасії Заворотнюк, воліючи нахвалювати красу дівчини та радіючи за її відпочинок.

Коментарі під фото Анни
Коментарі під фото Анни
Сторіс з Інстаграму

Нагадаємо, 1 лютого в мережі опублікували кадри, на яких зображена нібито Анастасія Заворотнюк. Біля її чоловіка на пасажирському сидінні авто — повна жінка із короткою стрижкою. Користувачі припустили, що це Заворотнюк так змінилася через захворювання.

Раніше "Телеграф" вже писав про Гаріка Мартіросяна, чутки про нездужання якого наповнили російські ЗМІ. Дружина коміка весело проводила час із подругами.

Теги:
#Хвороба #Дубай #Анна Заворотнюк #Анастасія Заворотнюк #Дочка Заворотнюк
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