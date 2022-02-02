Опухший Андрей Малахов спровоцировал новые слухи о своей "тяжелой болезни" (фото)

В сети появились новые подробности о болезни российского телеведущего.

Известный российский телеведущий, журналист и шоумен 50-летний Андрей Малахов, которого ранее сравнили с Ксенией Собчак и Любовью Успенской из-за изменившегося внешнего вида, все больше подогревает слухи о своей болезни.

На своей странице в Инстаграм ведущий опубликовал небольшое видео, в котором пожаловался на жару за кулисами. Ассистентка Малахова, чтобы облегчить его состояние, принесла боссу веер.

В сети сразу предположили, что шоумену стало плохо из-за злополучных приливах из-за болезни. Стоит отметить, что Малахов выглядит изможденным и усталым.

Также, издание "МК" сообщило, что один из докторов, к которому ранее обращался телеведущий, рассказал действительно ли у Малахова есть серьезные проблемы со здоровьем. Он сообщил, что шоумен действительно некоторое время назад сталкивался с серьезным недугом, который может быть смертельно опасным. Какое именно это заболевание врач не назвал, однако уточнил, что оно, как правило, никак не проявляет себя, а у некоторых эта болезнь может исчезнуть в течение полугода после появления. Чтобы болезнь не прогрессировала, Малахов постоянно уделяет внимания диагностике своего здоровья, ведь не все показатели в норме.

Также в сети ходит слух, что Малахов борется с онкологическим заболеванием. И именно поэтому телезвезда вынужден носить парик, а его лицо опухло и отчасти стало женственным. Специалисты отмечают, что такой результат может проявиться при лечении гормонами.

Как выглядит Андрей Малахов сейчас

А вот как он выглядел раньше:

Напомним, что 11 января 2022-го года Андрей Малахов отмечал свое 50-летие. Юбилей телеведущий решил отпраздновать с размахом и отправился на люксовый курорт Баден-Баден в Германии.