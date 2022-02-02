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Опухлий Андрій Малахов спровокував нові чутки про свою "тяжку хворобу" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Шоумен ніяк не коментує чутки про свою хворобу Новина оновлена 02 лютого 2022, 12:32
Шоумен ніяк не коментує чутки про свою хворобу

У мережі з’явилися нові подробиці хвороби російського телеведучого.

Відомий російський телеведучий, журналіст і шоумен 50-річний Андрій Малахов, якого раніше порівняли з Ксенією Собчак і Любов’ю Успенською через зовнішній вигляд, що кардинально змінився, все більше підігріває чутки про свою хворобу.

На своїй сторінці в Інстаграм ведучий опублікував невелике відео, в якому поскаржився на спеку за лаштунками. Помічниця Малахова, щоб полегшити його стан, принесла босові віяло.

У мережі відразу припустили, що шоумену стало погано через злощасні припливи через хворобу. Варто зазначити, що Малахов виглядає виснаженим та втомленим.

Також, видання "МК" повідомило, що один із лікарів, до якого раніше звертався телеведучий, розповів чи дійсно у Малахова є серйозні проблеми зі здоров’ям. Він повідомив, що шоумен дійсно якийсь час тому стикався з серйозним недугом, який може бути смертельно небезпечним. Яке саме це захворювання лікар не назвав, проте уточнив, що воно, як правило, ніяк не проявляє себе, а в деяких ця хвороба може зникнути протягом пів року після появи. Щоб хвороба не прогресувала, Малахов постійно звертає увагу на діагностику свого здоров’я, адже не всі показники в нормі.

Також у мережі ходить чутка, що Малахов бореться з онкологічним захворюванням. І саме тому телезірка змушений носити перуку, а його обличчя опухло і стало жіночним. Фахівці зазначають, що такий результат може виявитися під час лікування гормонами.

Як виглядає Андрій Малахов зараз

А ось як він виглядав раніше:

Нагадаємо, що 11 січня 2022 року Андрій Малахов відзначав своє 50-річчя. Ювілей телеведучий вирішив відсвяткувати з розмахом та вирушив на люксовий курорт Баден-Баден у Німеччині.

Теги:
#Телеведучий #Андрій Малахов #Андрій Малахов захворів
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