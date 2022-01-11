Андрій Малахов, який випрошує гроші у росіян, полетів відпочивати в дорогий готель у Баден-Баден (фото)

Відомий російський телеведучий вирішив відзначити свій ювілей у Німеччині.

Популярний російський тележурналіст і шоумен Андрій Малахов 11 січня 2022 року відзначив своє 50-річчя, і відсвяткувати його він вирішив з розмахом, вирушивши на люксовий курорт Баден-Баден у Німеччині.

Все б нічого, але за день до цього, телеведучий розлютив росіян проханням про допомогу співачці Марині Хлєбніковій, яка раніше постраждала від пожежі. Користувачі мережі зазначили, що просити грошей у них безсовісно, у той час, коли у заможних друзів та колег Хлєбникової грошей набагато більше.

На своїй сторінці в Інстаграмі Андрій Малахов опублікував пост, в якому показав перших "гостей" на своєму святі. На одному фото було знятий великий плюшевий заєць, а на другому негативний тест на коронавірус та фігурка Шамаханської цариці.

З геолокації місця публікації посту, можна побачити, що Малахов вирішив ні в чому не відмовляти, і відсвяткувати свій ювілей у шикарному готелі в Баден-Бадені.

"Телеграф" вирішив подивитися, в яких умовах відпочиватиме телеведучий, і скільки йому коштуватиме такий готель. Всі фото та ціни ми дивилися на найбільшому сайті бронювання проживання Booking.com.

Малахов відправився відпочивати до 5-зіркового спа-готелю Brenners Park an Oetker Collection. Як говориться в описі готелю на сайті, завдяки чудовому сервісу кожен зможе відчути себе знаменитістю.

На території, оточеній мальовничим садом, працює кілька ресторанів та ексклюзивний спа-центр. Гості спа-готелю також можуть відвідувати басейн у римському стилі, кімнати релаксації, кілька саун та фітнес-студію.

Варто відзначити, що дизайн готелю виконаний у стилі "дорого-багато". Всі номери обставлені старовинними меблями, а ванна кімната оздоблена мармуром.

Ціни за одну ніч за одну особу стартують від 628 доларів за покращений номер, і закінчуються 13 629 доларів за номер Люкс Royal Garden з 2 спальнями. Найбільш бюджетним є одномісний номер з видом на дахи таунхаусів, який коштуватиме одній людині за одну ніч 323 доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку грудня на російському телебаченні вийшов черговий випуск програми Андрія Малахова, в якому йшлося про українське Дніпро — у місті нібито працює кол-центр, де аферисти "вимагають у росіян гроші".