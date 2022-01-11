Выпрашивающий деньги у россиян Андрей Малахов улетел отдыхать в дорогостоящий отель в Баден-Баден (фото)

Известный российский телеведущий решил отметить свой юбилей в Германии.

Популярный российский тележурналист и шоумен Андрей Малахов 11 января 2022-го года отмечает свое 50-летие, и отпраздновать его он решил с размахом, отправившись на люксовый курорт Баден-Баден в Германии.

Все бы ничего, но за день до этого, телеведущий разозлил россиян просьбой о помощи певице Марине Хлебниковой, которая ранее пострадала от пожара. Пользователи сети отметили, что просить денег у них бессовестно, в то время, когда у состоятельных друзей и коллег Хлебниковой денег намного больше.

На своей странице в Инстаграм Андрей Малахов опубликовал пост, в котором показал первых "гостей" на своем празднике. На одном фото был запечатлен большой плюшевый заяц, а на втором негативный тест на коронавирус и фигурка Шамаханской царицы.

Из геолокации места публикации поста, можно увидеть, что Малахов решил ни в чем себе не отказывать, и отпраздновать свой юбилей в шикарном отеле в Баден-Бадене.

"Телеграф" решил посмотреть, в каких условиях будет отдыхать телеведущий, и во сколько ему обойдется такой отель. Все фото и цены мы смотрели на крупнейшем сайте бронирования проживания Booking.com.

Малахов отправился отдыхать в 5-звездочный спа-отель Brenners Park an Oetker Collection. Как говорится в описании гостиницы на сайте, благодаря великолепному сервису в отеле каждый сможет почувствовать себя знаменитостью.

На территории, окруженной живописным садом, работает несколько ресторанов и эксклюзивный спа-центр. Гости спа-отеля также могут посещать бассейн в римском стиле, комнаты релаксации, несколько саун и фитнес-студию.

Стоит отметить, что дизайн отеля выполнен в стиле "дорого-богато". Все номера обставлены старинной мебелью, а ванная комната отделана итальянским мрамором.

Цены за одну ночь за одного человека стартует от 628 долларов за улучшенный номер, и заканчиваются 13 629 долларов за номер Люкс Royal Garden с 2 спальнями. Самым бюджетным является одноместный номер с видом на крыши таунхаусов, который обойдется одному человеку за одну ночь в 323 долларов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале декабря на российском телевидении вышел очередной выпуск программы Андрея Малахова, в котором шла речь об украинском Днепре — в городе якобы работает колл-центр, где аферисты "вымогают у россиян деньги".