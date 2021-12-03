"Сенсационное разоблачение" украинцев: Малахов заслал своего "агента" в колл-центр в Днепре (видео)

У Малахова говорят, что украинцы якобы выманивают у россиян миллиарды рублей

На провластном телеканале "Россия-1" вышла передача Андрея Малахова про украинский Днепр, в котором сотрудники колл-центров якобы обманывают россиян, выманивая у тех миллиарды. Под грифом "Сенсационное разоблачение" и с названием "В логове телефонных мошенников" журналисты шоу рассказывают, как проникли в украинский город и якобы разоблачали местных аферистов.

Так, сотрудница программы Анастасия Захарова говорит, что расследование она начала еще полгода назад, но "сразу внедриться к аферистам не вышло".

"Мне пришлось три месяца жить в Украине, чтобы проникнуть хоть в какой-то колл-центр, потому что это не так просто, как кажется, — говорит девушка. — Мне даже пришлось научиться говорить по-украински, потому что мне задавали какие-то вопросы".

Далее россияне называют шокирующие цифры, не имеющие никакого подтверждения: якобы в Украине работает более 150-ти мошеннических колл-центров, якобы ориентированных "на выкачку денег у жителей РФ". Каким-то образом журналисты подсчитали и "выручку" — около 65 млн. рублей в месяц (около 24 млн грн).

Интересно, что через систему распознавания лиц журналисты Малахова якобы идентифицировали имена пятерых украинцев, которые после "сенсационного расследования пустились в бега". На "России-1" также говорят, что за деятельностью украинцев якобы стоит ОПГ, "которую крышуют местные правоохрнительные органы". Однако никакого подтверждения данным словам нет.

К слову, в передачи задействовали анонимного источника: мужчина с российским акцентом старательно пытается говорить по-украински, однако это лишь демонстрирует то, что расследование может быть не сенсацией, а очередным фейком.

Впрочем, мнения жителей Днепра разделились: некоторые говорят, что в городе действительно есть колл-центры с аферистами, другие пишут, что это очередная попытка очернить Украину.

Ранее мы сообщали, что в России растиражировали очередной фейк — опубликовали ряд материалов о якобы просьбе Киева о поставках угля из ОРДЛО.