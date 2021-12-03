"Сенсаційне викриття" українців: Малахов заслав свого "агента" в кол-центр у Дніпрі (відео)

Малахов каже, що українці нібито виманюють у росіян мільярди рублів

На провладному телеканалі "Росія-1" вийшла передача Андрія Малахова про українське місто Дніпро, в якому співробітники кол-центрів нібито обдурюють росіян, виманюючи у тих мільярди. Під грифом "Сенсаційне викриття" та з назвою "У лігві телефонних шахраїв" журналісти шоу розповідають, як проникли в українське місто та нібито викривали місцевих аферистів.

Так, співробітниця програми Анастасія Захарова каже, що розслідування вона почала ще півроку тому, але "одразу запровадитись до аферистів не вийшло".

"Мені довелося три місяці жити в Україні, щоб проникнути хоч до якогось кол-центру, бо це не так просто, як здається, — каже дівчина. — Мені навіть довелося навчитися говорити українською, бо мені задавали якісь питання".

Далі росіяни називають шокуючі цифри, які не мають жодного підтвердження: нібито в Україні працює понад 150 шахрайських кол-центрів, нібито орієнтованих "на викачування грошей у жителів РФ". Якимось чином журналісти підрахували і "виторг" — близько 65 млн рублів на місяць (близько 24 млн грн).

Цікаво, що через систему розпізнавання осіб журналісти Малахова нібито ідентифікували імена п’ятьох українців, які після "сенсаційного розслідування втекли". На "Росії-1" також кажуть, що за діяльністю українців нібито стоїть ОЗУ, "яке кришують місцеві правоохоронні органи". Проте жодного підтвердження цим словам немає.

До речі, у передачі задіяли анонімне джерело: чоловік із російським акцентом старанно намагається говорити українською, проте це лише демонструє те, що розслідування може бути не сенсацією, а черговим фейком.

Повне відео "розслідування" можете переглянути в записі на YouTube за цим посиланням.

Зауважимо, що думки жителів Дніпра розділилися: дехто каже, що у місті справді є кол-центри з аферистами, інші пишуть, що це чергова спроба очорнити Україну.

Раніше ми повідомляли, що в Росії розтиражували черговий фейк — опублікували низку матеріалів про нібито прохання Києва про постачання вугілля з ОРДЛО.