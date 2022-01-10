Опухший Малахов с раздутым лицом разозлил россиян просьбой о помощи (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 232
Шоумен предложил скинуться на ремонт Марине Хлебниковой, которая пострадала от пожара
Российский тележурналист и шоумен Андрей Малахов, которому 11 января исполнится ровно 50 лет, за последние месяцы очень изменился: мужчина поправился, а также стал носить парик.
Недавно в соцсетях было опубликовано видео, на котором телеведущий просит у простых россиян скинуться на ремонт квартиры известной певице Марине Хлебниковой, которая сейчас находится в больнице — 56-летняя звезда 90-х пострадала во время пожара в собственных апартаментах в ноябре 2021 года. Этой просьбой российский телеведущий и разозлил людей.
В комментариях россияне пишут, что просить денег у них бессовестно и по-настоящему помочь в этой ситуации могли бы и состоятельные друзья и коллеги Хлебниковой.
Кроме этого, некоторые подписчики обратили внимание на внешность самого Малахова — на кадрах его лицо выглядит отекшим.
"Шоу бизнес обнищал? Просите у рабочего класса, совсем обнаглели", — пишут под постом.
Напомним, что во время пожара у Марины Хлебниковой настолько сильно обгорело лицо, что медики не смогли ее узнать. Она получила сильные ожоги кистей рук, груди, живота и бедер. Квартира певицы после пожара напоминала пепелище – все поверхности были в черной копоти, окна остались без стекол, а все вещи были разбросаны по квартире. Сотрудникам МЧС удалось установить, что причиной пожара стала неосторожность во время курения.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале декабря на российском телевидении вышел очередной выпуск программы Андрея Малахова, в котором шла речь об украинском Днепре — в городе якобы работает колл-центр, где аферисты "вымогают у россиян деньги". Правда, никаких доказательств этого никто не предоставил.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-