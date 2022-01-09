"Остался без штанов": скинувший 15 кг Лепс весь в долгах

Долг певца составляет более миллиона рублей

Скандальный российский певец Григорий Лепс, который в конце прошлого года развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака, не только потерял вес на фоне стресса, но и вошел в новый год с огромными долгами.

Как сообщает day.ru, 59-летний артист отдал экс-супруге очень прибыльный бизнес по производству ювелирных украшений, а его сеть магазинов по продаже брендовых очков в 2021 году понесла большие убытки, так как во время пандемийного периода стало меньше желающих приобретать очки стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей (102-170 тысяч грн). В итоге певец, как говорится, "остался без штанов" — у него накопилось долгов на сумму в размере 1,7 миллиона рублей (от 578 тысяч грн).

Из-за стресса и сопутствующих проблем со здоровьем Григорий Лепс сильно похудел, и, кажется, не намерен останавливаться. Музыкант потерял 15 килограмм и сейчас он весит 73 килограмма, сообщает "СтарХит".

Рождество Григорий Лепс провел в Куршавеле

Напомним, что после новостей о разводе Григория Лепса с супругой Анной Шаплыковой стало известно, что певец дважды за неделю оказывался в психиатрической больнице. Правда, сам он тогда заявил, что все дело в работе и на фоне усталости у него случился гипертонический криз.

Во время развода бывшим супругам придется делить две элитные квартиры в Москве и два особняка на 3 тысячи квадратов с примыкающими 2 га леса в Подмосковье.

Ранее адвокат Анны Шаплыковой рассказала, что причиной развода стал кризис в отношениях.