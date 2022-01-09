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"Залишився без штанів": Лепс, який скинув 15 кг, весь у боргах

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Кинутий дружиною 59-річний музикант дуже схуд Новина оновлена 09 січня 2022, 10:06
Кинутий дружиною 59-річний музикант дуже схуд

Борг співака становить понад мільйон рублів

Скандальний російський співак Григорій Лепс, який наприкінці минулого року розлучився з дружиною Анною Шапликовою після 20 років шлюбу, не лише втратив вагу на тлі стресу, а й увійшов у новий рік із величезними боргами.

Як повідомляє day.ru, 59-річний артист віддав екс-дружині дуже прибутковий бізнес з виробництва ювелірних прикрас, а його мережа магазинів з продажу брендових окулярів у 2021 році зазнала великих збитків, оскільки під час пандемійного періоду поменшало охочих купувати окуляри вартістю від 300 до 500 тисяч рублів (102-170 тисяч грн). У результаті співак, як кажуть, "залишився без штанів" — у нього накопичилося боргів на суму в розмірі 1,7 мільйона рублів (від 578 тисяч грн).

Через стрес і супутні проблеми зі здоров’ям Григорій Лепс сильно схуд, і, здається, не має наміру зупинятися. Музикант втратив 15 кілограмів і зараз він важить 73 кілограми, повідомляє "СтарХіт".

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Нагадаємо, що після новин про розлучення Григорія Лепса з дружиною Анною Шапликовою стало відомо, що співак двічі на тиждень опинявся в психіатричній лікарні. Правда, сам він тоді заявив, що вся справа в роботі і на фоні втоми у нього стався гіпертонічний криз.

Під час розлучення колишньому подружжю доведеться ділити дві елітні квартири в Москві і два особняки на 3 тисячі квадратів з сусідніми 2 га лісу в Підмосков’ї.

Раніше адвокат Анни Шапликової розповіла, що причиною розлучення стала криза у відносинах.

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#Григорій Лепс
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