Григорій Лепс розповів, чому йому довелося ночувати у лікарні

Григорій Лепс заявив, що з ним усе гаразд

Російський співак Григорій Лепс, який розлучається з дружиною Ганною Шапликовою, розповів, чому він опинився в лікарні.

Відео із поясненнями співака, який є прихильником політики президента РФ Володимира Путіна, з’явилося на його сторінці у Instagram.

Лепс заявив, що у нього стався гіпертонічний криз. За словами співака не надто серйозний, але він вирішив не відмовлятися від госпіталізації до лікарні, де провів добу. Він також розповів, що пройшов обстеження, яке показало, що його серце та судини в порядку.

Проблеми зі здоров’ям Григорій Лепс пояснив великими навантаженнями перед новорічними святами, а також заявив, що йому вже давно не 20 років.

Зазначимо, про проблеми зі здоров’ям Григорія Лепса стало відомо після того, як він не зміг виступити із колегою Ларисою Доліною під час Новорічного концерту 13 грудня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Григорій Лепс розлучається з Ганною Шапликовою на тлі кризи у відносинах. Подружжю доведеться поділити елітні квартири в Москві, а також будинки на кілька тисяч квадратних метрів у Підмосков’ї.