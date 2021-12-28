Укр

Поклонников обеспокоили изменения во внешности Андрея Малахова: что произошло

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Внешность Андрея Малахова заметно изменилась Новость обновлена 28 декабря 2021, 19:12
Внешность Андрея Малахова заметно изменилась

Подписчики обратили внимание, что прическа Малахова больше похожа на парик

Российский журналист и телеведущий Андрей Малахов, который несколько месяцев назад стал появляться на публике с новой прической, заставил поклонников волноваться о состоянии его здоровья.

На одном из последних видео, которые российский ведущий опубликовал на своей странице в InstagramInstagram, его лицо выглядит покрасневшим и раздувшимся. Кроме того, фанаты предполагают, что прическа Малахова изменилась из-за того, что он стал носить парик. Телеведущий пока не комментировал подобные предположения.

В то же время, под его постами в соцсети подписчики активно желают ему здоровья, а также интересуются, как изменения во внешности связаны с его состоянием здоровья.

Подписчики Андрея Малахова обеспокоены его здоровьем
Подписчики Андрея Малахова обеспокоены его здоровьем

Напомним, в начале декабря на провластном телеканале "Россия-1" вышел очередной выпуск программы Андрея Малахова, в котором шла речь об украинском Днепре – в городе якобы работает колл-центр, сотрудники которого обманывают россиян и выманивают у них деньги. В программе даже посчитали, сколько денег мошенники выманивают у жителей РФ. Правда, явных доказательств никто не предоставил.

Теги:
#Здоровье #Instagram #Малахов #Андрей Малахов
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