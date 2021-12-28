Шанувальників стурбували зміни у зовнішності Андрія Малахова: що сталося
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Підписники звернули увагу, що зачіска Малахова більше схожа на перуку
Російський журналіст і телеведучий Андрій Малахов, котрий кілька місяців тому став з’являтися на публіці з новою зачіскою, змусив шанувальників хвилюватися про стан його здоров’я.
На одному з останніх відео, яке російський ведучий опублікував на своїй сторінці в Instagram, його обличчя виглядає почервонілим. Крім того, фанати припускають, що зачіска Малахова змінилася через те, що він став носити перуку. Телеведучий поки що не коментував подібні припущення.
Водночас, під його постами у соцмережі підписники активно бажають йому здоров’я, а також цікавляться, як зміни у зовнішності пов’язані з його станом здоров’я.
Нагадаємо, на початку грудня на провладному телеканалі "Росія-1" вийшов черговий випуск програми Андрія Малахова, в якому йшлося про українське місто Дніпро – там нібито працює кол-центр, співробітники якого обдурюють росіян та виманюють у них гроші. У програмі навіть порахували, скільки грошей шахраї виманюють у жителів РФ. Щоправда, явних доказів у випуску ніхто не зміг надати.
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