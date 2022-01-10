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Опухлий Малахов із роздутим обличчям розлютив росіян проханням про допомогу (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Російський ведучий дуже змінився Новина оновлена 10 січня 2022, 14:51
Російський ведучий дуже змінився

Шоумен запропонував скинутися на ремонт Марині Хлєбниковій, яка постраждала від пожежі

Російський тележурналіст і шоумен Андрій Малахов, якому 11 січня виповниться рівно 50 років, за останні місяці дуже змінився: чоловік погладшав, а також став носити перуку.

Нещодавно в соцмережах було опубліковано відео, на якому телеведучий просить у простих росіян скинутися на ремонт квартири відомої співачки Марини Хлєбникової, яка зараз перебуває в лікарні — 56-річна зірка 90-х постраждала під час пожежі у власних апартаментах у листопаді 2021 року. Цим проханням російський телеведучий і розлютив людей.

У коментарях росіяни пишуть, що просити грошей у них безсовісно та по-справжньому допомогти в цій ситуації могли б і заможні друзі та колеги Хлєбникової.

Окрім цього, деякі підписники звернули увагу на зовнішність самого Малахова — на кадрах його обличчя виглядає набряклим.

"Шоу бізнес зубожів? Просите у робітничого класу, зовсім нахабніли", — пишуть під постом.

Андрій Малахов помітно поправився
Андрій Малахов помітно поправився

Нагадаємо, що під час пожежі у Марини Хлєбникової настільки обгоріло обличчя, що медики не змогли її впізнати. Вона отримала сильні опіки кистей рук, грудей, живота та стегон. Квартира співачки після пожежі нагадувала згарище – всі поверхні були у чорній кіптяві, вікна залишилися без скла, а всі речі були розкидані по квартирі. Співробітникам МНС вдалося встановити, що причиною пожежі стала необережність під час куріння.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку грудня на російському телебаченні вийшов черговий випуск програми Андрія Малахова, в якому йшлося про український Дніпро — в місті нібито працює кол-центр, де аферисти "вимагають у росіян гроші". Щоправда, жодних доказів цього ніхто не надав.

Теги:
#Марина Хлєбнікова #Андрій Малахов
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