Відновлення буде тривалим: стали відомі нові подробиці про стан Марини Хлєбнікової

Відвідувати співачку поки що можуть тільки родичі

Представники Марини Хлєбнікової у понеділок, 6 грудня, вперше розповіли про стан співачки, яка сильно постраждала під час пожежі у її квартирі у листопаді 2021 року.

Про це пише Starhit.

В особистому блозі знаменитості з’явилася інформація про те, що вона вже може самостійно дихати, її стан з кожним днем стає стабільнішим, а рани поступово загоюються. Більше інформації обіцяють розповісти, коли стан Хлєбнікової змінюватиметься більш помітно.

Також стало відомо, що в палату до співачки вже пускають близьких родичів, які надають достовірну інформацію про її стан.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час пожежі у Марини Хлєбнікової настільки обгоріло обличчя, що медики не змогли її впізнати. Вона отримала сильні опіки кистей рук, грудей, живота та стегон.

Квартира співачки після пожежі нагадувала згарище – всі поверхні були у чорній кіптяві, вікна залишилися без шибок, а всі речі були розкидані по квартирі. Співробітникам МНС вдалося встановити, що причиною пожежі стала необережність під час куріння.

Разом із Мариною Хлєбніковою під час пожежі у квартирі був чоловік.

Зазначимо, Марина Хлєбнікова – відома російська співачка, яка здобула популярність у 1997 році завдяки пісні "Чашка кофію".