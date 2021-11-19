Залишилося згарище: з’явилися фото квартири Марини Хлєбникової після пожежі

У квартирі співачки вибито вікна, а речі, які вціліли під час пожежі, розкидані

Квартира Марини Хлєбникової, де ввечері 18 листопада сталася пожежа, зараз більше нагадує згарище – стіни та підлога чорні від кіптяви, а деякі речі й меблі згоріли вщент.

Це видно на фото, опублікованих у Telegram-каналі Shot.

Судячи з фотографій, після пожежі у квартирі співачки немає світла, у кімнатах розкидані речі, вікна вибиті.

У квартирі Марини Хлєбнікової під час пожежі згоріло багато речей і меблів

Раніше "Телеграф" писав, що обличчя Марини Хлєбнікової обгоріло настільки, що медики не змогли встановити її особистість до того моменту, поки не поспілкувалися з родичами. Крім обличчя у жінки сильно обгоріли кисті рук, згоріло волосся, а також медики діагностували сильні опіки грудей, живота, стегон. Марина Хлєбнікова перебуває у тяжкому стані у реанімації НДІ імені Скліфосовського.

Окрім співачки у квартирі знайшли чоловіка, якого також вдалося винести з вогню.

Рятувальники кажуть, що причиною пожежі стала необережність під час куріння, а у крові співачки виявили алкоголь.

Зазначимо, Марина Хлєбнікова – відома на пострадянському просторі музична виконавиця, актриса, теле- та радіоведуча. Вона здобула популярність у 1997 році завдяки пісні "Чашка кофию". Ця композиція також зробила її лауреатом фестивалю "Пісня року" та принесла премії "Золотий грамофон" та "Стопудовий хіт".