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Осталось пепелище: появились фото квартиры Марины Хлебниковой после пожара

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Вся квартира Марины Хлебниковой в копоти после пожара Новость обновлена 19 ноября 2021, 16:42
Вся квартира Марины Хлебниковой в копоти после пожара

В квартире певицы выбиты окна, а вещи, которые уцелели во время пожара, разбросаны

Квартира Марины Хлебниковой, где вечером 18 ноября случился пожар, сейчас больше напоминает пепелище – стены и пол черные от копоти, а некоторые вещи и мебель сгорели дотла.

Это видно на фото, опубликованных в Telegram-канале Shot.

Судя по фотографиям, после пожара в квартире певицы нет света, в комнатах разбросаны вещи, а окна выбиты.

В квартире Марины Хлебниковой во время пожара сгорели многие вещи и мебель
В квартире Марины Хлебниковой во время пожара сгорели многие вещи и мебель

Ранее "Телеграф" писал, что лицо Марины Хлебниковой обгорело настолько, что медики не смогли установить ее личность до того момента, пока не пообщались с родственниками. Кроме лица у женщины сильно обгорели кисти рук, сгорели волосы, а также медики диагностировали сильные ожоги груди, живота, бедер. Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ имени Склифосовского.

Кроме певицы в квартире нашли мужчину, которого также удалось вынести из огня.

Спасатели говорят, что причиной пожара стала неосторожность при курении, а в крови певицы обнаружили алкоголь.

Отметим, Марина Хлебникова – известная на постсоветском пространстве музыкальная исполнительница, актриса, теле- и радиоведущая. Она получила популярность в 1997 году благодаря песне "Чашка кофию". Эта композиция также сделала ее лауреатом фестиваля "Песня года" и принесла премии "Золотой граммофон" и "Стопудовый хит".

Теги:
#Пожар #Москва #Квартира #Марина Хлебникова
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