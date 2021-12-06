Укр

Восстановление будет долгим: стали известны новые подробности о состоянии Марины Хлебниковой

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
Читати українською
Автор
130
Появилась новая информация о Марине Хлебниковой Новость обновлена 06 декабря 2021, 18:40
Появилась новая информация о Марине Хлебниковой

Посещать певицу пока могут только родственники

Представители Марины Хлебниковой в понедельник, 6 декабря, впервые рассказали о состоянии певицы, которая сильно пострадала во время пожара в ее квартире в ноябре 2021 года.

Об этом пишет Starhit.

В личном блоге знаменитости появилась информация о том, что она уже может самостоятельно дышать, ее состояние с каждым днем становится стабильнее, а раны постепенно заживают. Больше информации обещают рассказать, когда состояние Хлебниковой будет меняться более заметно.

Также стало известно, что в палату к певице уже пускают близких родственников, которые и предоставляют достоверную информацию о ее состоянии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время пожара у Марины Хлебниковой настолько сильно обгорело лицо, что медики не смогли ее узнать. Она получила сильные ожоги кистей рук, груди, живота и бедер.

Квартира певицы после пожара напоминала пепелище – все поверхности были в черной копоти, окна остались без стекол, а все вещи были разбросаны по квартире. Сотрудникам МЧС удалось установить, что причиной пожара стала неосторожность во время курения.

Вместе с Мариной Хлебниковой во время пожара в квартире был мужчина.

Отметим, Марина Хлебникова – известная российская певица, которая получила популярность в 1997 году благодаря песне "Чашка кофию".

Теги:
#Пожар #Больница #Лечение #Марина Хлебникова
Скопление войск РФ у границ с Украиной
Украина
Угроза российского вторжения: где Путин расположил войска и куда он может ударить (карты и эксперты)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Скопление войск РФ у границ с Украиной
Угроза российского вторжения: где Путин расположил войска и куда он может ударить (карты и эксперты)
Дата публикации
Категория
Площадь Свободы в Харькове
Приезд Зеленского в Харьков: секретность и военная техника на площади (эксклюзивный фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Карантин
Киев и восемь областей покидают "красную зону": список
Дата публикации
Категория
Третья доза вакцины обеспечивает лучшую защиту от COVID-19
Когда в Украине станет доступной бустерная вакцинация от COVID-19: известна дата
Дата публикации
Категория
Как вакцинируются в ТРЦ "Никольском", проверял Кирилл Тимошенко
Харьков накануне приезда Зеленского: проверяют даже пункты вакцинации в ТРЦ (фоторепортаж)