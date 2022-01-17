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"Ходять чутки, що у нього рак": опухлого Малахова порівняли з Собчак та Успенською (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Крім проблем з волоссям телеведучому також активно приписують вагу, що різко збільшилася. Новина оновлена 17 січня 2022, 21:52
Крім проблем з волоссям телеведучому також активно приписують вагу, що різко збільшилася.

У шанувальників Андрія Малахова виник новий привід для переживань.

Популярний російський тележурналіст та шоумен Андрій Малахов, який 11 січня відзначив своє 50-річчя на люксовому курорті Баден-Баден у Німеччині, знову потрапив до уваги російських ЗМІ.

Телеграм-канал YOBAJUR опублікував нещодавнє відео з телеведучим, зроблене під час ефіру російського шоу "Танці із зірками". У підписі до ролика було зазначено, що за досить короткий проміжок часу з Малахова "зліпили якусь лялечку", та й узагалі складається таке відчуття, що це зовсім не Андрій, а його двійник. Зазначимо, що на відео артист з’явився з набряклим обличчям і в перуці.

Сам телеведучий поки що не коментує ці чутки та домисли, однак після кожного такого виходу у світ у його шанувальників з’являється все більше нових приводів для тривоги.

У коментарях багато користувачів мережі підтвердили, що телеведучий дійсно останнім часом дуже змінився, і навіть порівняли його з Ксенією Собчак та Любов’ю Успенською.

Також багато хто зазначив, що в мережі поширюються чутки, що Малахов серйозно хворий і у нього рак. Саме з цієї причини телеведучий змушений носити перуку та виглядає опухлим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку грудня на російському телебаченні вийшов черговий випуск програми Андрія Малахова, в якому йшлося про український Дніпр — у місті нібито працює кол-центр, де аферисти "вимагають у росіян гроші".

Теги:
#Малахов #Телеведучий #Андрій Малахов
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