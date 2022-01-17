Укр

"Ходят слухи, что у него рак": опухшего Малахова сравнили с Собчак и Успенской (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Помимо проблем с волосами телеведущему также активно приписывают резко увеличившийся вес Новость обновлена 17 января 2022, 21:52
Помимо проблем с волосами телеведущему также активно приписывают резко увеличившийся вес

У поклонников Андрея Малахова появился новый повод для переживаний.

Популярный российский тележурналист и шоумен Андрей Малахов, который 11 января отметил свое 50-летие на люксовом курорте Баден-Баден в Германии, снова попал во внимание российских СМИ.

Телеграм-канал YOBAJUR опубликовал недавнее видео с телеведущим, сделанные во время эфира российского шоу "Танцы со звездами". В подписи к ролику было отмечено, что за достаточно короткий промежуток времени из Малахова "слепили какую-то куколку", да и вообще складывается такое ощущение, что это вовсе не Андрей, а его двойник. Отметим, что на видео артист появился с отекшим лицом и в парике.

Сам телеведущий пока не комментирует эти слухи и домыслы, однако после каждого такого выхода в свет у его поклонников появляется все больше новых поводов для тревоги.

В комментариях многие пользователи сети подтвердили, что телеведущий действительно в последнее время очень изменился, и даже сравнили его с Ксенией Собчак и Любовью Успенской.

Также, многие отметили, что в сети распространяются слухи, что Малахов серьезно болен и у него рак. Именно по этой причине телеведущий вынужден носить парик и выглядит опухшим.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале декабря на российском телевидении вышел очередной выпуск программы Андрея Малахова, в котором шла речь об украинском Днепре — в городе якобы работает колл-центр, где аферисты "вымогают у россиян деньги".

Теги:
#Малахов #Телеведущий #Андрей Малахов
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