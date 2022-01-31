У мережі знайшли підтвердження "тяжкої хвороби" Андрія Малахова

Колега Малахова "натякнув" на хворобу телеведучого.

Відомий російський телеведучий, журналіст та шоумен 50-річний Андрій Малахов, який все частіше "лякає" своїх шанувальників опухлим виглядом, знову опинився у центрі уваги росЗМІ. У мережі вже довгий час ходять чутки, що телеведучий серйозно хворіє, що пояснює причину його різкого набору ваги та перуку. Проте підтверджень цьому не було.

Популярний відеоблогер Антон Суворкін, відомий як Anton S, в одному зі своїх блогів, який вийшов на його каналі 29 січня, опублікував перше підтвердження хвороби Малахова. Блогер отримав інформацію від одного зі співробітників "Першого каналу", який працює з журналістом.

З опублікованого повідомлення стало відомо, що ніхто напряму не говорить про діагноз Малахова. Однак чітких графіків зйомок усіх шоу, в яких він бере участь, немає "через те, що він хворіє" і часто літає з Росії.

Сам Малахов ніяк не коментує ці чутки та домисли. Проте варто зазначити, що після появи цієї інформації в мережі Андрій Малахов закрив свою сторінку в Інстаграм.

Як виглядає Андрій Малахов зараз

А ось як він виглядав раніше:

Нагадаємо, що 11 січня 2022 року Андрій Малахов відзначав своє 50-річчя. Ювілей телеведучий вирішив відсвяткувати з розмахом та вирушив на люксовий курорт Баден-Баден у Німеччині.