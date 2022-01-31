В сети нашли подтверждение "тяжелой болезни" Андрея Малахова

Коллега Малахова "намекнул" на болезнь телеведущего.

Известный российский телеведущий, журналист и шоумен 50-летний Андрей Малахов, который все чаще "пугает" своих поклонников опухшим видом, снова оказался в центре внимания росСМИ. В сети уже долгое время ходят слухи, что телеведущий серьезно болеет, что объясняет причину его резкого набора веса и парик. Однако подтверждений этому не было.

Популярный видеоблогер Антон Суворкин, известный как Anton S, в одном из своих блогов, который вышел на его канале 29 января, опубликовал первое подтверждение болезни Малахова. Блогер получил информацию от одного из сотрудников "Первого канала", который работает с журналистом.

Из опубликованного сообщения стало известно, что напрямую никто не говорит о диагнозе Малахова. Однако четких графиков съемок всех шоу, в которых он участвует, нет "из-за того что он болеет" и часто улетает из России.

Сам Малахов никак не комментирует эти слухи и домыслы. Однако стоит отметить, что после появления этой информации в сети, Андрей Малахов закрыл свою страницу в Инстаграм.

Как выглядит Андрей Малахов сейчас

А вот как он выглядел раньше:

Напомним, что 11 января 2022-го года Андрей Малахов отмечал свое 50-летие. Юбилей телеведущий решил отпраздновать с размахом и отправился на люксовый курорт Баден-Баден в Германии.