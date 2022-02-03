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"Злив" фото хворої Заворотнюк прокоментувала відома фігуристка: "Який жах!"

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Зірка "Моєї прекрасної няні" хвора на рак Новина оновлена 03 лютого 2022, 14:49
Зірка "Моєї прекрасної няні" хвора на рак

Тетяна Навка засудила те, що сталося із відомою акторкою

Передбачене фото хворої гліобластомою (найагресивніша форма пухлини мозку) російської актриси Анастасії Заворотнюк наробило шуму після декількох місяців тиші. Рідні 50-річної зірки не коментували нічого про її стан і всіляко уникали папараці.

Після того, як про злив негативно висловився колега Заворотнюк із серіалу "Моя прекрасна няня" актор Борис Смолкін, який зіграв у шоу дворецького Костянтина Миколайовича, прокоментувала ситуацію і фігуристка Тетяна Навка. Спортсменка, яка допомагає с роботою чоловікові актрисі Петру Чернишову, засудила тих, хто виклав цей кадр на загальний огляд.

"Який жах! Бог їм суддя, звичайно. У гонитві за грошима… Я, чесно кажучи, не знала, дуже шкода, що так сталося. Цим людям має бути на цьому світі жити соромно", — висловилася Навка.

Варто зазначити, що фігуристка допомагає родині Заворотнюк. Наприклад, у 2019 році Навка заявила, що передасть гроші з продажу квитків на своє льодове шоу у Москві на лікування акторки.

До речі, відома фігуристка також є дружиною прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, про корупційні зв’язки та угоди якого неодноразово писав Олексій Навальний, голова Фонду боротьби з корупцією у РФ.

Додамо, що поки Анастасія Заворотнюк перебуває у плачевному стані через рак мозку, її старша донька Анна розважається у Дубаї та ніяк не коментує злив фото своєї хворої матері.

Теги:
#Анастасія Заворотнюк #Тетяна Навка #Петро Чернишов
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