Укр

Дочь онкобольной Заворотнюк косвенно подтвердила, что на "слитом" фото была изображена актриса

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
38
Анна Заворотнюк не стала отрицать, что на “слитом” фото не ее мама Новость обновлена 06 февраля 2022, 18:38
Анна Заворотнюк не стала отрицать, что на “слитом” фото не ее мама

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк высказалась по поводу опубликованного фото ее больной матери.

Старшая дочь известной российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня", Анастасии Заворотнюк — Анна прокомментировала скандал со "слитыми" в сеть фото с камер дорожного наблюдения, на которых предположительно изображена ее онкобольная звездная мама.

На своей странице в Инстаграм девушка часто общается со своими подписчиками, отвечая на их вопросы, которые очень часто касаются ее звездной мамы. Естественно и в этот раз не обошлось без вопросов о "слитых" фото.

Анну спросили, как она относится к тому, что кто-то слил фото, на которых была предположительно запечатлена ее мать. Напомним, что на черно-белом кадре с камер было видно Петра Чернышева и неизвестную женщину, которую и приняли за Анастасию Заворотнюк.

Слитое фото Анастасии Заворотнюк:

Стоит отметить, что Анна не стала отрицать, что на фото не ее звездная мама. Девушка лишь отметила, что она очень удивлена, что эти люди ничего не боятся. Также, Анна добавила, что она ее мама очень тяжело болеет, и ни у кого из их семьи нет сил и желания делится подробностями болезни со всеми.

"Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под Богом ходим", — ответила она.

Отметим, что после того как о сливе негативно высказался коллега Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" актер Борис Смолкин, сыгравший в сериале "Моя прекрасная няня" дворецкого Константина, прокомментировала ситуацию и фигуристка Татьяна Навка.

Теги:
#Анастасия Заворотнюк #Новости Анастасия Заворотнюк #Скандал Анастасия Заворотнюк #Актриса Анастасия Заворотнюк
В Польше приземлился второй самолет с американскими десантниками
Новости Европы
Защита от агрессора: военных США активно перебрасывают поближе к Украине (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Польше приземлился второй самолет с американскими десантниками
Защита от агрессора: военных США активно перебрасывают поближе к Украине (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Фигурное катание на Олимпиаде в Пекине
Скандал в фигурном катании и фиаско норвежцев в лыжах: итоги 2-го игрового дня на Олимпиаде-2022
Дата публикации
Категория
По информации Reuters, погода в Украине 15 января будет способствовать продвижению техники РФ в Украину
Вторжение России будет 15 февраля? Что говорят синоптики
Дата публикации
Категория
Армия России
Российские офицеры выступили против войны с Украиной: обращение к Путину обсуждают в сети
Дата публикации
Категория
Александр Лукашенко и Владимир Соловьев
Лукашенко рассказал, через сколько лет ждет Украину в "новом СССР"