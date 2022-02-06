Дочь онкобольной Заворотнюк косвенно подтвердила, что на "слитом" фото была изображена актриса

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк высказалась по поводу опубликованного фото ее больной матери.

Старшая дочь известной российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня", Анастасии Заворотнюк — Анна прокомментировала скандал со "слитыми" в сеть фото с камер дорожного наблюдения, на которых предположительно изображена ее онкобольная звездная мама.

На своей странице в Инстаграм девушка часто общается со своими подписчиками, отвечая на их вопросы, которые очень часто касаются ее звездной мамы. Естественно и в этот раз не обошлось без вопросов о "слитых" фото.

Анну спросили, как она относится к тому, что кто-то слил фото, на которых была предположительно запечатлена ее мать. Напомним, что на черно-белом кадре с камер было видно Петра Чернышева и неизвестную женщину, которую и приняли за Анастасию Заворотнюк.

Слитое фото Анастасии Заворотнюк:

Стоит отметить, что Анна не стала отрицать, что на фото не ее звездная мама. Девушка лишь отметила, что она очень удивлена, что эти люди ничего не боятся. Также, Анна добавила, что она ее мама очень тяжело болеет, и ни у кого из их семьи нет сил и желания делится подробностями болезни со всеми.

"Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под Богом ходим", — ответила она.

Отметим, что после того как о сливе негативно высказался коллега Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" актер Борис Смолкин, сыгравший в сериале "Моя прекрасная няня" дворецкого Константина, прокомментировала ситуацию и фигуристка Татьяна Навка.