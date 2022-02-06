Дочка онкохворої Заворотнюк непрямо підтвердила, що на "злитому" фото було зображено актрису

Старша донька Анастасії Заворотнюк висловилася з приводу опублікованого фото її хворої матері.

Старша донька відомої російської актриси, зірки серіалу "Моя прекрасна няня", Анастасії Заворотнюк — Анна прокоментувала скандал зі "злитими" в мережу фото з камер дорожнього спостереження, на яких імовірно зображено її онкохвору зіркову маму.

На своїй сторінці в Інстаграм дівчина часто спілкується зі своїми підписниками, відповідаючи на їхні запитання, які часто стосуються її зіркової мами. Природно, і цього разу не обійшлося без питань про "злиті" фото.

Анну запитали, як вона ставиться до того, що хтось злив фото, на яких була імовірно зафіксована її мати. Нагадаємо, що на чорно-білому кадрі з камер було видно Петра Чернишова та невідому жінку, яку й прийняли за Анастасію Заворотнюк.

Злите фото Анастасії Заворотнюк:

Варто зазначити, що Анна не заперечила, що на фото не її зіркова мама. Дівчина лише наголосила, що вона дуже здивована, що ці люди нічого не бояться. Також Анна додала, що вона її мама дуже важко хворіє, і ні в кого з їхньої сім’ї немає сил і бажання ділиться подробицями хвороби з усіма.

"Не розумію, як люди не бояться, адже всі ми під Богом ходимо", — відповіла вона.

Зазначимо, що після того, як про злив негативно висловився колега Заворотнюк із серіалу "Моя прекрасна няня" актор Борис Смолкін, який зіграв у серіалі "Моя прекрасна няня" дворецького Костянтина, прокоментувала ситуацію і фігуристка Тетяна Навка.