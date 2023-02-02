Новый сезон "Карнивал роу" и шпионский триллер с Евой Грин. Главные сериальные премьеры февраля (видео)

Шесть сериалов, на которых стоит обратить внимание в этом месяце

Первый мексиканский сериал в жанре вестерн, история первой женщины-адвоката в патриархальной Италии и продолжение социально-политического фэнтези. "Телегаф" изучил для вас список новинок этого месяца и отобрал шесть самых интригующих сериалов февраля.

"Закон Лидии Поэт" (Тhe Law According To Lidia Poët)

Героиня этого сериала – первая в истории итальянского права женщина-адвокат из Турина Лидия Поэт (1855-1949), которая посвятила жизнь борьбе за право женщин Италии занимать госдолжности – такой закон бы принят только в 1919 году. Лишенная права практиковать, она добилась внесения своего имени в реестр адвокатов только в 65-летнем возрасте. Борьба Лидии Поэт за гендерное равенство развивается на фоне детективных расследований, которые молодая женщина проводит совместно со своим братом-юристом и неким "таинственным журналистом, который снабжает ее информацией".

Судя по трейлеру, перед нами очередной богато костюмированный исторический детектив от Netflix, но несколько смущает тэг "мистические сериалы". В главной роли – Матильда де Анхелис, звезда "Леонардо" и "Отыграть назад". Премьера назначена на 15 февраля.

"Карнивал Роу" (Carnival Row)

Долгожданный второй сезон одного из самых заметных сериалов 2019 года. Действие "Карнивал Роу" разворачивается в фэнтезийном Лондоне викторианской эпохи, где бок о бок с людьми вынуждены существовать мифические создания в диапазоне от оборотней до кентавров. Само собой, к финалу первого сезона хрупкий мир между людьми и другими видами рушится.

Главную роль "чужого среди своих и своего среди чужих" – полицейского инспектора, вынужденного скрывать свое нечеловеческое происхождение, сыграла звезда "Пиратов Карибского моря" Орландо Блум. Его эльфискую возлюбленную – модель и актриса Кара Делевинь ("Валериан и город тысячи планет"), которой оказался удивительно к лицу образ сказочного персонажа.

Вселенная сериала продумана до мелочей, и хотя создателям временами изменяет чувство вкуса, "Карнивал-роу" визуально очень красив – не зря этим проектом очень интересовался в свое время главный слагатель страшных сказок наших дней Гильермо Дель Торо. Остается надеяться, что второй сезон, который стартует 17 февраля, окажется на таком же высоком уровне.

"Голова Хоакина Мурьеты" (La Cabeza de Joaquín Murrieta)

Первый мексиканский вестерн, запущенный на Amazon, рассказывает историю легендарного чилийского бандита времен калифорнийской "золотой лихорадки" 1850-х годов. На совести банды Хоакина Мурьеты (в его роли популярный мексиканский актер Хуан Мануэль Берналь) не менее полусотни жизней, включая трех шерифов. Но в историю он вошел как мексиканский Робин Гуд, народный мститель, раздающий награбленное добро беднякам. Полумифический Мурьета стал прообразом киношного Зорро и героем поэмы лауреата Нобелевской премии по литературе Пабло Неруды.

Авторы назвали свой сериал "историей мексиканской идентичности, в которой актуальные вопросы миграции, расы и дискриминации исследуются в жанре, который редко исследуется в нашем регионе". Заявлено 8 эпизодов, премьера – 17 февраля.

"Привет, завтра!" (Hello Tomorrow!)

Эту фантастическую драмеди, которая рассказывает о группе торговцев недвижимостью на Луне, стоит посмотреть хотя бы ради ретро-футуристического дизайна шестидесятых с их летающими кадиллаками и прочими научно-фантастическими чудесами. Исполнитель главной роли Билли Крудап, ранее уже снимавшийся в ретро-футуристических "Хранителях", идеально смотрится в анилиновых декорациях мира будущего. Достойную пару актеру составляет Элисон Пил, также всегда убедительная в обстановке другой эпохи ("Полночь в Париже", "Да здравствует Цезарь!"). В трейлере все это выглядит ярко и празднично, а что касается качества собственно драмеди, увидим 17 февраля.

"Консультант" (The Consultant)

Звезда "Бесславных ублюдков" Кристоф Вальц вернулся на телевидение в образе бизнес-консультанта, которого нанимают навести порядок в компании-разработчике после неудачного слияния. "Но вскоре руководство обнаруживает, что странный мистер Патофф за короткое время приобрел огромную власть и теперь, кажется, сам управляет компанией", — интригует синопсис. Судя по трейлеру, Вальцу в который раз удалась роль харизматичного и эксцентричного негодяя.

Сериал заявлен как черная комедия/триллер и поставлен по одноименному роману Бентли Литтла – хоррормейкера, которого высоко ценит сам Стивен Кинг. Социальный сатирик, Литтл пишет об ужасе и абсурде, который таится за фасадом корпоративной культуры с ее тотальным контролем на рабочем месте и вмешательством в личную жизнь клерков за пределами офиса. Но судя по отзывам на книгу, не сказать, чтобы убедительно.

Впрочем, будущая премьера обещает быть, по крайней мере, зрелищной. Постановщик всех серий, Мэтт Шекман, прославивился сериалом "ВандаВижн" – одной из самых оригинальных супергеройских экранизаций, стилизованной под ситкомы пятидесятых-семидесятых. 24 февраля станут доступны все восемь эпизодов.

"Связь" (Liaison)

Зеленоглазая француженка Ева Грин снова попала в шпионскую историю

Главная "темная лошадка" февраля – франко-британская "Связь", которая стартует на Apple TV+. Шпионский сериал окружает плотная завеса секретности, на данный момент нет даже трейлера. Создатели описывают сериал как "историю страстной и крепкой любви на фоне международного шпионажа с высокими ставками, которая исследует, как наши ошибки прошлого могут разрушить наше будущее".

Режиссер всех шести эпизодов сериала Стивен Хопкинс известен такими полярными работами, как очень спорное продолжение "Хищника" (1990) и один из лучших байопиков "Жизнь и смерть Питерса Селлерса", получивший "Золотой глобус"-2005. А вот исполнители главных ролей внушают оптимизм.

Это зеленоглазая француженка Ева Грин, прославившаяся ролью девушки Бонда Веспер Линд в знаменитом перезапуске бондианы "Казино Рояль". И Венсан Кассель, один из ведущих актеров Франции последних десятилетий ("Необратимость", "Черный лебедь"). Для Грин и Касселя это уже второй совместный проект подряд: летом ожидается премьера очередной экранизации "Трех мушкетеров", где Кассель изобразил Атоса, а Ева Грин, конечно же, Миледи. Так что любовь между главными героями определенно обещает быть и крепкой, и страстной. Премьера – 24 февраля.

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