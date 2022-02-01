"Мы все мертвы" обошел "Игру в кальмара" и стал новым мировым хитом: о чем сериал

Корейские сериалы от Netflix продолжают "завоевывать" мир.

После выхода на экраны нашумевшего южнокорейского сериала под названием "Игра в кальмара", который стал самым популярным в истории стримингового сервиса Netflix, обогнав первый сезон сериала "Бриджертоны" и третий сезон "Полового воспитания", корейские режиссеры видимо "завелись" на новые свершения. Так, в ноябре появился южнокорейский хоррор-сериал "Зов ада" (англ. Hellbound), который стал самым просматриваемым сериалом недели, а 28 января 2022-го года вышел сериал "Мы все мертвы".

О чем сериал "Мы мертвы"

Сериал основан на веб-комиксе "Сейчас в нашей школе", выходившем с 2009 по 2011 год и являет собой жестокий экшн о выживании и ходячими мертвецами. Все серии уже доступны на Netflix с 28 января, как и на многих онлайн-кинотеатрах.

12-серийная южнокорейская новинка от Netflix рассказывает об оказавшихся в ловушке старшеклассников. В одной из школ происходит заражение загадочным вирусом, которое превращает подростков в зомби. Подростки вынуждены бороться с этими монстрами, которые чтобы не допустить распространения и спасти самих себя.

Актерский и режиссерский состав

Автором адаптации веб-комикса в сериал стал Чхон Сон-иль ("Моя девушка — спецагент"), а режиссером выступил — Ли Джэ-гю, который ранее работал над такими проектами как: телесериалы "Дамо", "Мода 70-х", "Вирус Бетховена" и "Король двух сердец", а также фильмов "Влияние" и "Роковая встреча". Главные роли в сериале достались Юн Чхан-ён ("Невеста речного бога"), Чо И-хён ("Врачебная мудрость"), Пак Чи-ху и др.

Рейтинги сериала "Мы все мертвы"

Новая южнокорейская драма стала лидером среди сериалов Netflix более, чем в 25 странах всего за один день, таким образом обойдя "Игру в кальмара" и "Зов ада". На Rotten Tomatoes рейтинг сериала составляет 82%. На IMDb рейтинг составляет 7,7 из 10. На сайте Metacritic сериал имеет рейтинг в 63 балла из 100 возможных.

Отзывы о сериале

Судя по отзывам уже посмотревших зрителей, сериал многим понравился. Однако если верить рецензии на film.ru, то " "Мы все мертвы" — это корейский зомби-сериал, которому не суждено стать новой "Игрой в кальмара".

Корейская поп-культура уверенно заняла лидирующие позиции на мировой арене. Она предоставляет зрителю нешаблонные телепроекты, которые удивляют, пугают и завораживают. Ранее "Телеграф" рассказал о шести южнокорейских сериалов, достойных всеобщего внимания.