"Ми всі мертві" обійшов "Гру в кальмара" і став новим світовим хітом: про що серіал

Корейські серіали від Netflix продовжують "завойовувати" світ.

Після виходу на екрани гучного південнокорейського серіалу під назвою "Гра в кальмара", який став найпопулярнішим в історії стрімінгового сервісу Netflix, обігнавши перший сезон серіалу "Бріджертони" та третій сезон "Статевого виховання", корейські режисери, мабуть "завелися" на нові звершення. Так, у листопаді з’явився південнокорейський хорор-серіал "Поклик пекла" (англ. Hellbound), який став серіалом, що найбільш переглядався за тиждень, а 28 січня 2022-го року вийшов серіал "Ми всі мертві".

Про що серіал "Ми всі мертві"

Серіал заснований на вебкоміксі "Зараз у нашій школі", що виходив з 2009 по 2011 рік і є жорстоким екшном про виживання і з ходячими мерцями. Усі серії вже доступні на Netflix з 28 січня, як і в багатьох онлайн-кінотеатрах.

12-серійна південнокорейська новинка від Netflix розповідає про старшокласників, які опинилися в пастці. В одній зі шкіл відбувається зараження загадковим вірусом, яке перетворює підлітків на зомбі. Підлітки змушені боротися з цими монстрами, щоб не допустити поширення і врятувати самих себе.

Акторський та режисерський склад

Автором адаптації вебкоміксу в серіал став Чхон Сон-іль ("Моя дівчина — спецагент"), а режисером виступив Лі Дже-гю, який раніше працював над такими проєктами як: телесеріали "Дамо", "Мода 70-х", "Вірус Бетховена" та "Король двох сердець", а також фільмів "Вплив" та "Фатальна зустріч". Головні ролі в серіалі дісталися Юн Чхан-йон ("Наречена річкового бога"), Чо І-хен ("Лікарська мудрість"), Пак Чи-ху та ін.

Рейтинги серіалу "Ми всі мертві"

Нова південнокорейська драма стала лідером серед серіалів Netflix більш ніж у 25 країнах всього за один день, таким чином обійшовши "Гру в кальмара" та "Поклик пекла". На Rotten Tomatoes рейтинг серіалу складає 82%. На IMDb рейтинг складає 7,7 з 10. На сайті Metacritic серіал має рейтинг 63 бали зі 100 можливих.

Відгуки про серіал

Судячи з відгуків глядачів, що вже подивилися, серіал багатьом сподобався. Проте якщо вірити рецензії на film.ru, то "Ми всі мертві" — це корейський зомбі-серіал, якому не судилося стати новою "Грою в кальмара".

Корейська попкультура впевнено зайняла лідерські позиції на світовій арені. Вона надає глядачеві нешаблонні телепроєкти, які дивують, лякають та заворожують. Раніше "Телеграф" розповів про шість південнокорейських серіалів, гідних загальної уваги.