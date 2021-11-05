Не "Грою в кальмара" єдиною: ще шість добрих серіалів, знятих корейцями

Корейська поп-культура впевнено зайняла лідируючі позиції на світовій арені, надаючи глядачеві популярні серіали, музику та досягнення в галузі моди

На платформі Netflix 17 вересня 2021 року відбулася прем’єра шоу "Гра в кальмара", яке стало новим хітом Netflix і зібрало 111 мільйонів переглядів менш ніж за місяць від дня прем’єри.

Нещодавня стаття на сайті Aljazeera розповідає про зростання популярності корейської культури та про інші досягнення кінематографу цієї східної країни. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

Величезний успіх південнокорейського шоу "Гра в кальмарі" не викликає сумнівів. Похмура драма, що досліджує такі теми, як капіталізм і класова нерівність, є найпопулярнішим серіалом Netflix на сьогоднішній день. Але це лише вершина "халлю", корейської хвилі поп-культури — і в цьому явищі є щось більше, ніж здається на перший погляд.

Південна Корея збільшує експорт своєї поп-культури

Ось вже щонайменше три десятиліття Південна Корея поступово нарощує свою м’яку силу, нарощуючи серед іншого експорт своєї поп-культури у вигляді корейських драм, музики та моди. Поп-культура – це великий бізнес у Південній Кореї, і уряд вкладає значні кошти у культурну продукцію. У 2021 році влада Південної Кореї виділить 440 млн доларів Корейському агентству творчого контенту (KOCCA), яке фінансує та курирує шоу, ігри для мобільних платформ та платформ віртуальної реальності, моду та анімацію та інші починання.

Це призвело до того, що корейські поп-групи, такі як BTS, найбільша поп-група у світі, і K-драми, такі як "Незаплановане кохання" (Crash Landing On You) 2019 року та "Гра в кальмара" (Squid Game), досягли безпрецедентного глобального успіху.

Але для тих, хто був знайомий із південнокорейським культурним експортом до успіху BTS та "Ігри в кальмари", це глобальне захоплення не стало сюрпризом. Два десятиліття тому бюджет одного епізоду K-драми оцінювався приблизно 30 тис. доларів. Сьогодні ця ціна може легко перевищити один мільярд південнокорейських вон (близько 850 660 доларів). Збільшення бюджету означає більш складне виробництво, кращу гру, вражаючі оцінки та величезні покращення у кінематографії.

Будь-хто, хто бачив оскароносний фільм "Паразити", ймовірно погодиться з тим, що він гідний загального визнання, отриманого з 98-відсотковим рейтингом схвалення сайту-агрегатора оглядів Rotten Tomatoes. Але південнокорейські серіали за стандартами виробництва не надто відстають від художніх фільмів.

Ось шість хітових корейських дарів, вартих загальної уваги.

1. Квітка зла (Flower of Evil) (2020)

Кількість серій: 16

Жанр: Містика, трилер, мелодрама

Де подивитись: Netflix

Ча Чжі Вон (у виконанні Мун Чхе Вон) — детектив відділу вбивств, щаслива у шлюбі з Пек Хі Соном (якого грає зірка корейської хвилі Лі Чжун Гі). Але під час розслідування серії незрозумілих убивств Джі Вон починає підозрювати, що її ідеальний чоловік може виявитися не тим, за кого себе видає. Хі Сон спостерігає за тим, як його брехня розкривається в міру того, як його дружина дедалі глибше занурюється у його минуле.

Ця драма тримає глядачів у напрузі, але іноді у ній з’являються комедійні нотки та романтика. Сюжет ретельно продуманий, серіал динамічний і напружений, з вчасно зробленими одкровеннями та захоплюючою оригінальною партитурою.

Візуально красиві місця, в яких розгортаються дії серіалу, відповідають його похмурій та таємничій тематиці: від моторошного будинку дитинства Хі Сона до похмурого занедбаного басейну, де він зустрічає свою сестру.

У цій зворушливій драмі особлива увага приділяється емоціям, адже для Хі Сона це невловима людська риса, яку йому ще належить збагнути.

Гра Лі Чжун Гі в ролі Хі Сона, героя, який намагається зрозуміти відчай і тривогу, які він відчуває, коли його дружина розкриває правду про нього, принесла йому номінацію на премію Baeksang у Південній Кореї за найкращу чоловічу роль у 2021 році за досягнення в галузі кіно, театру та телебачення.

"Квітка зла" була номінована на премію Baeksang за видатні досягнення в галузі кіно, телебачення та театру цього року як найкраща драма

2. Мій аджоссі (My Mister) (2018 рік)

Кількість серій: 16

Жанр: Драма

Де подивитись: Netflix

У фільмі "Мій аджоссі" Пак Дон Хун (Лі Сон Гюн) змушений визнати, що його життя не зі щасливих. Інженер середніх років, працює в компанії, де його начальником є молодший студент коледжу, він живе зі своєю матір’ю та двома безробітними братами. Дон Хун робить все, що в його силах, щоб допомогти своїй бідній сім’ї, при цьому відчуваючи, що його власне життя руйнується.

Лі Джі-ан (її зображує Лі Джи Ин, відома під псевдонімом АйЮ) — молода жінка, яка по вуха в боргах і зазнає переслідувань з боку лихваря, намагаючись доглядати свою стару бабусю і працювати тимчасовим фахівцем у тій самій компанії, де працює Дон Хун.

Зрештою, вони стають друзями та вирушають у подорож, повну болю, надії та зцілення.

Зосередившись на фінансових труднощах, сімейних проблемах, самотності та депресії, серіал не намагається відфільтрувати людський досвід. Натомість він намагається показати, що яким би одноманітним чи жалюгідним життя не здавалося часом, воно може бути таким же захоплюючим і інтригувальним, як будь-який фільм. Це говорить про те, що боротьба за ідеальний баланс між нашими обов’язками та особистим зростанням може стати неймовірною подорожжю.

Для глядачів повідомлення про те, що реальне життя саме по собі незвичайне, посилюється паралелями між минулим АйЮ та тією роллю, яку вона грає. АйЮ, одна з найпопулярніших зірок популярної культури в Південній Кореї, як і її персонаж, якийсь час жила зі своєю бабусею у переповненій маленькій кімнаті після того, як її батьки потрапили у борги.

Шалено популярний серіал "Гра в кальмари" викликав новий інтерес до корейських ретро-цукерок "далгону", які продають вуличні торговці. Це було одним із завдань серіалу, де учасники мали видалити форму всередині цукерки, щоб вона не зламалася

3. Цілитель (Healer) (2014 рік)

Кількість серій: 20

Жанр: Бойовик, трилер, мелодрама

Де подивитись: Netflix

У 1980-х роках, під час переходу Південної Кореї від авторитаризму до демократії, група з п’яти студентів, які керували нелегальною продемократичною радіостанцією, натрапила на великий скандал, який призвів до вбивства одного студента у 1992 році. Інший студент опинився в інвалідному візку, і ще один у в’язниці.

Через десятиліття нелегальний нічний кур’єр із псевдонімом Цілитель (Джі Чан Ук), відомий тележурналіст (Ю Джі Те) і репортер другосортних таблоїдів (Пак Мін Йон) об’єдналися, щоб розкрити правду про те, що трапилося зі студентами.

Серіал починається повільно, потрібен час, щоб представити багатьох значущих персонажів, перш ніж добре продуманий сюжет набирає обертів з деякими приголомшливими поворотами в пізніших епізодах.

Варто поспостерігати за унікальною сюжетною лінією, захоплюючими сценами дії та розвитком персонажів, які в міру того, як вони дізнаються більше про п’ятьох студентів, надихаються їх хоробрістю, щоб ще більше заглибитися у своє розслідування, навіть якщо це може коштувати їм життя. Є також здорова доза гумору та романтики, а присутність досвідченої актриси Кім Мі Кен у ролі партнера-хакера Цілителя завойовує драмі остаточне схвалення.

Джі Чан Ук грає нелегального кур’єра, а Пак Мін Ен, журналіста таблоїдів, у трилері "Цілитель"

4. Королева Чхорін (Mr Queen) (2020 рік)

Кількість серій: 20

Жанр: Історична драма, романтична комедія, фентезі, обмін тілами

Де подивитись: Viki

Важко придумати щось абсурдне, ніж сюжет цього серіалу про людину, Чан Бон Хване, який опиняється в пастці тіла королеви епохи пізнього Чосон, приблизно в 1850 (період Чосон почався в 1392 і закінчився в 1897), і все ж це сьома за рейтингом драма історії корейського кабельного телебачення.

Шин Хе Сон блискуче зобразила головну героїню в ролі, яка б легко могла межувати з карикатурою, і це шоу варто подивитися тільки через її гру.

Вона бездоганно передає зростання персонажа Бон Хвана/Королеви Чхорін, одночасно будучи одним із головних комедійних елементів серіалу.

Кім Чжон Хен, який раніше знімався у популярному серіалі "Незаплановане кохання" (Crash Landing on You), грає чоловіка королеви Чеорін, короля Чхоль Чжона, у драмі цього періоду, повній палацових інтриг, інтриг наложниць та вдови королеви.

Розказаний Чхве Джин Хеком, який відомий своїми ролями у фільмі жахів про зомбі "Потяг у Пусан", а також у таких драмах, як "Остання імператриця" та "Спадкоємці", фільм "Королева Чхорін" залишився дещо непоміченим англомовною аудиторією. Але тим, хто шукає полегшення, варто спробувати його подивитися.

"Гра в кальмара", яка стала знахідкою для недавнього святкування Хеллоуїна в усьому світі, слідує за низкою визнаних критиками корейських драм

5. Коронований клоун (The Crowned Clown) (2019 рік)

Кількість серій: 16

Жанр: Історична драма, мелодрама

Де подивитись: Netflix

Дія фільму відбувається в середині епохи Чосон на початку 17 століття, коли потрясіння та боротьба за владу досягли піку. Фільм "Коронований клоун" розповідає історію короля, який, побоюючись вбивства, наказує своєму двійнику, клоуну на ім’я Ха Сун (Йо Джін Гу) зайняти його місце на престолі.

Батьки Ха Сун померли під час епідемії, коли він був ще дитиною. Він мало не помер від голоду, але був врятований групою блазнів, зрештою виріс і став одним із них. Коли виступали блазні, Ха Сон грав короля Лі Хуна тому, що був дуже схожий на нього.

В основі фільму лежить ідея, натхненна романом Марка Твена "Принц і жебрак". Ця історична драма являє собою насичену і захоплюючу історію про романтику, палацові інтриги та політику. Зовні все бачиться як велике свято з розкішними костюмами та мальовничими краєвидами. Злагоджений, але непередбачуваний сюжет захоплює глядача до кінця.

У ролі клоуна Йо Джін Гу грає щиро і зворушливо, але також примітно і його зображення егоїстичного і майже відразливого персонажа короля Лі Хуна, і важко повірити, що це одна і та сама людина грає обидві ролі.

В основі фільму лежить ідея, натхненна романом Марка Твена "Принц і жебрак"

6. Навіллера (Navillera) (2021 рік)

Кількість серій: 12

Жанр: Драма

Де подивитися: Навіллера — оригінальний фільм Netflix

Сімдесятирічний поштовий службовець на пенсії Сім Док Шко (Пак Ін Хван) все життя мріяв навчитися балету. Але життя заважало йому, і він відкладав свою мрію на потім. Незважаючи на відсутність підтримки з боку сім’ї, він записується на заняття балетом, де зустрічає 23-річного Лі Че Рока (Сон Кан).

Че Рок має талант і пристрасть до балету, але його рішення стати танцюристом віддалило його від батька. Зазнаючи фінансових та емоційних труднощів, він думає про звільнення. Але все починає змінюватись, коли він знайомиться з Док Шко і стає його тренером з балету.

Історія їхньої дружби перетворює фільм "Навіллера" з легкого і душевного на історію, що надихає, яка в основному уникає стереотипної сентиментальності.

В "Навіллері" досліджуються такі актуальні людські проблеми, як те, як ми впораємося з реальністю старості, і одночасно показується, що ніколи не пізно розпочати займатися улюбленою справою.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на великі екрани вийшов фантастичний фільм Дені Вільнева "Дюна", який був знятий на основі однойменного роману американського письменника-фантаста Френка Герберта 1965 року.