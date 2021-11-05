Не "Игрой в кальмара" единой: еще шесть хороших сериалов, снятых корейцами

Корейская поп-культура уверенно заняла лидирующие позиции на мировой арене, предоставляя зрителю популярные сериалы, музыку и достижения в области моды

На платформе Netflix 17 сентября 2021 года состоялась премьера шоу "Игра в кальмара", которое стало новым хитом Netflix и собрало 111 миллионов просмотров менее, чем за месяц со дня премьеры.

Недавняя статья на сайте Aljazeera рассказывает о подъеме популярности корейской культуры и о других достижениях кинематографа этой восточной страны. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

Огромный успех южнокорейского шоу "Игра в кальмара" не вызывает сомнений. Мрачная драма, исследующая такие темы, как капитализм и классовое неравенство, является самым популярным сериалом Netflix на сегодняшний день. Но это только вершина "халлю", корейской волны поп-культуры — и в этом явлении есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Южная Корея наращивает экспорт своей поп-культуры

Вот уже как минимум три десятилетия Южная Корея постепенно наращивает свою мягкую силу, наращивая среди прочего экспорт своей поп-культуры в виде корейских драм, музыки и моды. Поп-культура — это большой бизнес в Южной Корее, и правительство вкладывает значительные средства в культурную продукцию. В 2021 году власти Южной Кореи выделят 440 млн долларов Корейскому агентству творческого контента (KOCCA), которое финансирует и курирует шоу, игры для мобильных платформ и платформ виртуальной реальности, моду и анимацию и другие начинания.

Это привело к тому, что корейские поп-группы, такие как BTS, самая большая поп-группа в мире, и K-драмы, такие как «Любовное приземление» (Crash Landing On You) 2019 года и Squid Game ("Игра в кальмара"), добились беспрецедентного глобального успеха.

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Но для тех, кто был знаком с южнокорейским культурным экспортом до успеха BTS и "Игры в кальмара", это глобальное увлечение не стало сюрпризом. Два десятилетия назад бюджет одного эпизода K-драмы оценивался примерно в 30 тыс. долларов. Сегодня эта цена может легко превысить один миллиард южнокорейских вон (около 850 660 долларов). Увеличение бюджета означает более сложное производство, лучшую игру, впечатляющие оценки и огромные улучшения в кинематографии.

Любой, кто видел оскароносный фильм "Паразиты", вероятно, согласится с тем, что он достоин всеобщего признания, полученного с 98-процентным рейтингом одобрения сайта-агрегатора обзоров Rotten Tomatoes. Но южнокорейские сериалы по стандартам производства не сильно отстают от художественных фильмов.

Вот шесть хитовых корейских дорам, достойных всеобщего внимания.

1. Цветок зла (Flower of Evil) (2020 год)

Количество серий: 16

Жанр: Мистика, триллер, мелодрама

Где посмотреть: Netflix

Ча Чжи Вон (в исполнении Мун Чхэ Вон) — детектив отдела убийств, счастлива в браке с Пэк Хи Соном (которого играет звезда корейской волны Ли Чжун Ги). Но во время расследования серии необъяснимых убийств Джи Вон начинает подозревать, что ее идеальный муж может оказаться не тем, за кого себя выдает. Хи Сон наблюдает за тем, как его ложь раскрывается по мере того, как его жена все глубже погружается в его прошлое.

Эта драма держит зрителей в напряжении, но время от времени в ней появляются комедийные нотки и романтика. Сюжет тщательно продуман, сериал динамичный и напряженный, с вовремя сделанными откровениями и захватывающей оригинальной партитурой.

Визуально красивые места, в которых разворачиваются действия сериала соответствуют его мрачной и таинственной тематике: от жуткого дома детства Хи Сона до мрачного заброшенного бассейна, где он встречает свою сестру.

В этой трогательной, порой леденящей душу драме особое внимание уделяется эмоциям, ведь для Хи Сона это неуловимая человеческая черта, которую ему еще предстоит постичь.

Игра Ли Чжун Ги в роли Хи Сона, героя, который пытается понять отчаяние и тревогу, которые он испытывает, когда его жена раскрывает правду о нем, принесла ему номинацию на премию Baeksang в Южной Корее за лучшую мужскую роль в 2021 году за достижения в области кино, театра и телевидения.

"Цветок зла" был номинирован на премию Baeksang за выдающиеся достижения в области кино, телевидения и театра в этом году как лучшая драма

2. Мой аджосси (My Mister) (2018 год)

Количество серий: 16

Жанр: Драма

Где посмотреть: Netflix

В фильме "Мой аджосси" Пак Дон Хун (Ли Сон Гюн) вынужден признать, что его жизнь не из счастливых. Инженер средних лет, работает в компании, где его начальником является младший студент колледжа, он живет со своей матерью и двумя безработными братьями. Дон Хун делает все, что в его силах, чтобы помочь своей бедствующей семье, при этом чувствуя, что его собственная жизнь рушится.

Ли Джи-ан (ее изображает Ли Джи Ын, известная под псевдонимом АйЮ) — молодая женщина, которая по уши в долгах и подвергается преследованиям со стороны ростовщика, пытаясь ухаживать за своей пожилой бабушкой и работать временным специалистом в той же компании, где работает Дон Хун.

В конце концов, они становятся друзьями и отправляются в путешествие, полное боли, надежды и исцеления.

Сосредоточившись на финансовых трудностях, семейных проблемах, одиночестве и депрессии, сериал не пытается отфильтровать человеческий опыт. Вместо этого он пытается показать, что какой бы однообразной или жалкой жизнь ни казалась временами, она может быть такой же захватывающей и интригующей, как любой фильм. Это говорит о том, что борьба за идеальный баланс между нашими обязанностями и личным ростом может стать невероятным путешествием.

Для зрителей сообщение о том, что реальная жизнь сама по себе необычна, усиливается параллелями между прошлым АйЮ и той ролью, которую она играет. АйЮ, одна из самых популярных звезд популярной культуры в Южной Корее, как и ее персонаж, какое-то время жила со своей бабушкой в ​​переполненной маленькой комнате после того, как ее родители попали в долги.

Бешено популярный сериал "Игра в кальмары" вызвал новый интерес к корейским ретро-конфетам "далгона", которые продают уличные торговцы. Это было одной из задач сериала, где участники должны удалить форму внутри конфеты, чтобы она не сломалась

3. Целитель (Healer) (2014 год)

Количество серий: 20

Жанр: Боевик, триллер, мелодрама

Где посмотреть: Netflix

В 1980-х годах, во время перехода Южной Кореи от авторитаризма к демократии, группа из пяти студентов, управляющих нелегальной продемократической радиостанцией, наткнулась на крупный скандал, который привел к убийству одного студента в 1992 году. Другой студент оказался в инвалидной коляске, и еще один в тюрьме.

Десятилетия спустя нелегальный ночной курьер с псевдонимом Целитель (Джи Чан Ук), известный тележурналист (Ю Джи Тэ) и репортер второсортных таблоидов (Пак Мин Ён) объединились, чтобы раскрыть правду о том, что случилось со студентами.

Сериал начинается медленно, требуется время, чтобы представить многих значимых персонажей, прежде чем хорошо продуманный сюжет набирает обороты с некоторыми потрясающими поворотами в более поздних эпизодах.

Стоит понаблюдать за уникальной сюжетной линией, захватывающими сценами действия и развитием персонажей, которые по мере того, как они узнают больше о пяти студентах, вдохновляются их храбростью, чтобы глубже еще более углубиться в свое расследование, даже если это может стоить им жизни. Есть также здоровая доза юмора и романтики, а присутствие опытной актрисы Ким Ми Кён в роли партнера-хакера Целителя завоевывает драме окончательное одобрение.

Джи Чан Ук играет нелегального курьера, а Пак Мин Ён, журналиста таблоидов, в триллере "Целитель"

4. Королева Чхорин (Mr Queen) (2020 год)

Количество серий: 20

Жанр: Историческая драма, романтическая комедия, фэнтези, обмен телами

Где посмотреть: Viki

Трудно придумать что-то более абсурдное, чем сюжет этого сериала о человеке, Чан Бон Хване, который оказывается в ловушке тела королевы эпохи позднего Чосон, примерно в 1850 году (период Чосон начался в 1392 и закончился в 1897 году), и все же это седьмая по рейтингу драма в истории корейского кабельного телевидения.

Шин Хе Сон блестяще изобразила главную героиню в роли, которая легко могла бы граничить с карикатурой, и это шоу стоит посмотреть только из-за ее игры.

Она безупречно передает рост персонажа Бон Хвана / королевы Чхорин, одновременно являясь одним из главных комедийных элементов сериала.

Ким Чжон Хён, который ранее снимался в популярном сериале "Любовное приземление" (Crash Landing on You), играет мужа королевы Чеорин, короля Чхоль Чжона, в драме этого периода, полной дворцовых интриг, интриг наложниц и вдовствующей королевы.

Рассказанный Чхве Джин Хёком, который известен своими ролями в фильме ужасов про зомби «Поезд в Пусан», а также в таких драмах, как «Последняя императрица» и «Наследники», фильм "Королева Чхорин" остался несколько незамеченным англоязычной аудиторией. Но тем, кто ищет некоторого облегчения, стоит попробовать его посмотреть.

"Игра в кальмара", которая стала находкой для недавнего празднования Хэллоуина во всем мире, следует за чередой признанных критиками корейских драм

5. Коронованный клоун (The Crowned Clown) (2019 год)

Количество серий: 16

Жанр: Историческая драма, мелодрама

Где посмотреть: Netflix

Действие фильма происходит в середине эпохи Чосон в начале 17 века, когда потрясения и борьба за власть достигли пика. Фильм "Коронованный клоун" рассказывает историю короля, который, опасаясь убийства, приказывает своему двойнику, клоуну по имени Ха Сун (Ё Джин Гу ) занять его место на престоле.

Родители Ха Сун умерли во время эпидемии, когда тот был еще ребенком. Он чуть не умер от голода, но был спасен группой шутов, в конце концов вырос и стал одним из них. Когда выступали шуты, Ха Сон играл короля Ли Хуна потому, что был очень на него похож.

В основе фильма лежит идея, вдохновленная романом Марка Твена "Принц и нищий". Эта историческая драма представляет собой насыщенную и захватывающую историю о романтике, дворцовых интригах и политике. Внешне все видится как большой праздник с роскошными костюмами и живописными пейзажами. Слаженный, но непредсказуемый сюжет увлекает зрителя до самого конца.

В роли клоуна Ё Джин Гу играет искренне и трогательно, но также примечательно и его изображение эгоистичного и почти отталкивающего персонажа короля Ли Хуна, и трудно поверить, что это один и тот же человек играет обе роли.

В основе фильма лежит идея, вдохновленная романом Марка Твена "Принц и нищий"

6. Навиллера (Navillera) (2021 год)

Количество серий: 12

Жанр: Драма

Где посмотреть: Навиллера — оригинальный фильм Netflix

Семидесятилетний почтовый служащий на пенсии Сим Док Шко (Пак Ин Хван) всю жизнь мечтал научиться балету. Но жизнь мешала ему, и он откладывал свою мечту на потом. Несмотря на отсутствие поддержки со стороны семьи, он записывается на занятия балетом, где встречает 23-летнего Ли Чэ Рока (Сон Кан).

У Чэ Рока есть талант и страсть к балету, но его решение стать танцором отдалило его от отца. Испытывая финансовые и эмоциональные трудности, он подумывает об уходе. Но все начинает меняться, когда он знакомится с Док Шко и становится его тренером по балету.

История их дружбы превращает фильм "Навиллера" из легкого и душевного во вдохновляющую историю, которая в основном избегает стереотипной сентиментальности.

В "Навиллере" исследуются такие актуальные человеческие проблемы, как то, как мы справляемся с реальностью старости, и одновременно показывается, что никогда не поздно начать заниматься любимым делом.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на большие экраны вышел фантастический фильм Дени Вильнева "Дюна", который был снят на основе одноименного романа американского писателя-фантаста Френка Герберта 1965 года.