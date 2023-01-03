"Слава Украине!": Джоан Роулинг обратилась к украинке в первые дни 2023 года (фото)

Писательница сказала "Слава Украине"

Британская писательница, которая прославилась написанием книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, в первые дни нового года поздравила с праздником украинцев.

Знаменитость отреагировала в Твиттере на сообщение фанатки из Украины с коллекцией книг "Гарри Поттер", переведенные на украинский язык, и пожелала всем украинцам счастливого Нового года.

"Желаю вам и всем вашим соотечественникам много счастья в новом году", — ответила Роулинг на пост украинки.

Кроме того, известная писательница добавила к своему твиту проукраинский хештег "Слава Украине" и два сердечка – синее и желтое. На момент публикации этого материала сообщение Джоан Роулинг с поддержкой Украины собрало более 11 тысяч лайков.

Напомним, что создательница "Гарри Поттера" поддерживает Украину. В марте прошлого года писательница унизила президента россии владимира путина, заявив, что тот убивает мирных жителей, сажает в тюрьму и травит своих оппонентов.