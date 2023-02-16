Warner Bros. зніме продовження Гаррі Поттера

"Прокляте дитя" може бути зняте у двох частинах

Кіностудія Warner Bros. зацікавлена у продовженні франшизи про Гаррі Поттера. Перший фільм про хлопчика-чарівника вийшов у 2001 році, і через 22 роки головні актори саги змінилися до невпізнання.

Про те, що Warner Bros. сподівається знову вижати ще кілька мільйонів із чарівного світу письменниці Джоан Роулінг, пише The Sun. Так, керівництво студії розпочало розробку нової франшизи "Гаррі Поттер і Прокляте дитя" — сценічна постановка, яка йшла на сцені лондонського Вест-Енду з літа 2016 року.

"В даний час Warner Bros. вивчають, як вивести "Прокляте дитя" на великий екран. Це було в їхньому полі зору відтоді, як п’єса виявилася настільки популярною у Вест-Енді. Робота над "Проклятим дитям" йде повним ходом", — повідомило джерело The Sun.

Чи повернеться Деніел Редкліфф до свого впізнаваного в усьому світі персонажа, поки невідомо, адже спочатку кіностудії потрібно погодити план кількості фільмів, сценарій та бюджет. "На цю мить є надія, що "Прокляте дитя" можна буде перетворити на два фільми, — вони будуть не менш сильними, ніж сценічне шоу", — йдеться в тексті.

Дія сюжету "Прокляте дитя" відбувається через 19 років після "Дарів смерті". Син Гаррі Поттера Альбус вирушає до Гоґвортсу і стикається з новою загрозою. У п’єсі також з’являються Рон Візлі, Герміона Ґрейнджер, Драко Мелфой та інші персонажі книг та фільмів.

Гаррі Поттер та Прокляте дитя — фото зі спектаклю

Нагадаємо, що у 2019 році Деніел Редкліфф заявив, що зовсім не зацікавлений у зйомках будь-якого ремейку, ребуту або продовження саги. У тому ж році Руперт Грінт зізнався, що не проти зіграти Рона Візлі у фільмі "Гаррі Поттер і Прокляте дитя", якщо його колись знімуть.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що британська письменниця Джоан Роулінг у перші дні нового року побажала українцям багато щастя у 2023-му. Авторка "Гаррі Поттера" підтримує нашу країну. У березні минулого року письменниця принизила президента росії володимира путіна, заявивши, що той вбиває мирних жителів, садить у в’язницю і цькує своїх опонентів.