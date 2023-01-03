"Слава Україні!": Джоан Роулінг звернулася до українки у перші дні 2023 року (фото)

Письменниця сказала "Слава Україні"

Британська письменниця, яка прославилася написанням книг про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера, у перші дні нового року привітала зі святом українців.

Знаменитість відреагувала у Твіттері на повідомлення фанатки з України з колекцією книг "Гаррі Поттер", перекладені українською мовою, та побажала всім українцям щасливого Нового року.

"Бажаю вам та всім вашим співвітчизникам багато щастя в новому році", — відповіла Роулінг на пост українки.

Крім того, відома письменниця додала до свого твіту проукраїнський хештег "Слава Україні" та два сердечка — синє і жовте. На момент публікації цього матеріалу повідомлення Джоан Роулінг із підтримкою України зібрало понад 11 тисяч вподобайок.

Нагадаємо, що творець "Гаррі Поттера" підтримує Україну. У березні минулого року письменниця принизила президента росії володимира путіна, заявивши, що той вбиває мирних жителів, садить у в’язницю і травить своїх опонентів.