"Слава Україні!": Джоан Роулінг звернулася до українки у перші дні 2023 року (фото)
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Письменниця сказала "Слава Україні"
Британська письменниця, яка прославилася написанням книг про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера, у перші дні нового року привітала зі святом українців.
Знаменитість відреагувала у Твіттері на повідомлення фанатки з України з колекцією книг "Гаррі Поттер", перекладені українською мовою, та побажала всім українцям щасливого Нового року.
"Бажаю вам та всім вашим співвітчизникам багато щастя в новому році", — відповіла Роулінг на пост українки.
Крім того, відома письменниця додала до свого твіту проукраїнський хештег "Слава Україні" та два сердечка — синє і жовте. На момент публікації цього матеріалу повідомлення Джоан Роулінг із підтримкою України зібрало понад 11 тисяч вподобайок.
Нагадаємо, що творець "Гаррі Поттера" підтримує Україну. У березні минулого року письменниця принизила президента росії володимира путіна, заявивши, що той вбиває мирних жителів, садить у в’язницю і травить своїх опонентів.