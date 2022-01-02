"Гаррі Поттер 20 років по тому": як фанати відреагували на те, що Джоан Роулінг не повернулася до Гоґвортсу

Джоан Роулінг не знялася в новому фільмі про Гаррі Поттера через скандал у 2020 році

У спеціальному випуску "Гаррі Поттер 20 років потому: Повернення в Гоґвортс", який був 1 січня 2022 року, представлені інтерв’ю з акторами та режисерами серії фільмів, які були опитані спеціально для цього епізоду. У той же час усі сцени, в яких з’являлася авторка книг про юного чарівника Гаррі Поттера Джоан Роулінг, супроводжуються підписом "знято в 2019 році" і займають менше 30 секунд екранного часу.

Про це пише Independent.

Автору не було запропоновано поділитися будь-якими новими ідеями для епізоду, в якому відбулося возз’єднання Деніела Редкліффа, Руперта Грінта та Емми Вотсон. Натомість відео з її участю було взято з архівних кадрів, знятих для туру студії Warner Bros.

Те, що Джоан Роулінг не знялася для нового епізоду, пов’язане з її суперечливими коментарями про трансгендерів. Роулінг зіткнулася з негативною реакцією у червні 2020 року після того, як в одній із статей процитували її вираз: "Люди, які мають менструації".

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Підтримка та засудження Джоан Роулінг

Багато користувачів у Twitter тоді підтримали знамениту письменницю, але також було дуже багато і тих, у тому числі безліч знаменитостей, які критикували її коментар як "трансфобний", стверджуючи, що трансгендерні, небінарні та не відповідні ґендерній ознакі люди також можуть менструювати.

Пізніше Роулінг додала, що вона підтримує права трансгендерів і не згодна з тим, що її називають транс-виключною радикальною феміністкою.

В есе авторка звернулася до всіх, хто негативно відреагував на її слова, та розповіла про свій досвід виживання після передбачуваного домашнього насильства.

Проте есе викликало подальшу критику, і багато акторів з франшизи про Гаррі Поттера, зокрема Редкліфф, Грінт і Вотсон, виступили на підтримку трансгендерів.

Потім благодійна організація "Русалки" написала відкритий лист, адресований Роулінг, у якому виклала, чому організація вважає, що коментарі автора завдають шкоди транс-спільноті.

"Ми хотіли б почати з висловлення нашої солідарності з вами як з людиною, яка пережила домашнє і сексуальне насильство", — починався лист, перш ніж перейти до викладу поглядів Роулінг. – Щоб відповісти на суть вашої точки зору, права трансгендерів не ущемляються правами жінок”.

Спецепізод без Джоан Роулінг

Багатьох прихильників Роулінг обурило те, що епізод возз’єднання під назвою "Повернення до Хогвартсу" дистанціювався від автора книг.

Інші говорили, що підписи забезпечили їм "перші усмішки 2022 року", а один глядач додав: "Збожеволію через заяву про відмову від відповідальності "знято 2019 року", яка з’являється поряд з Джоан Роулінг щоразу, коли вона з’являється на екрані".

Раніше "Телеграф" розповідав, чим підкорив телеглядачів фільм "Не дивись нагору", головні ролі в якому виконали Леонардо Ді Капріо та Дженіфер Лоуренс.