Всі повертаються до Гоґвортсу: HBO Max показав перший тизер нового фільму про Гаррі Поттера

Ролик показує, що деякі актори вже вирушають поїздом до Гоґвортсу

Стрімінговий сервіс HBO Max показав перший тизер нового фільму "Повернення до Гоґвортсу" про чарівника Гаррі Поттера, присвяченого 20-м роковинам виходу на екрани першого епізоду поттеріани.

Ролик показує, як актори Роббі Колтрейн, який знайомий фанатам фільмів про Гаррі Поттера в ролі Хагріда, і Меттью Льюїс, якого всі знають у ролі Невілла Довгопупса, отримують листи з печаткою Гоґвортсу. У той же час актор Марк Вільямс, який зіграв роль батька сімейства Візлі, вже чекає на всіх у поїзді. Решту акторів не показують крупним планом – видно тільки, як вони біжать до платформи 9¾ на вокзалі Кінгс-Крос, звідки вирушає Гоґвортс-експрес.

Спеціальний епізод "Повернення до Гоґвортсу" вийде на екрани 1 січня 2022 року. Відомо, що шанувальники відомого всесвіту окрім згаданих вище акторів побачать на екранах Деніела Редкліффа (Гаррі Поттера), Емму Вотсон (Герміону Гейнджер), Руперта Грінта (Рона Візлі), Тома Фелтона (Драко Малфоя), а також інших відомих персонажів.

У спеціальному випуску з’явиться і режисер фільмів "Гаррі Поттер та філософський камінь" та "Гаррі Поттер та Таємна кімната" Кріс Коламбус. А ось творець серії книг про юного чарівника Джоан Роулінг не потрапила до переліку учасників спецепізоду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що актор, який здобув популярність завдяки фільмам про юного чарівника, потрапив до лікарні прямо із майданчика для гри в гольф.