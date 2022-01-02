"Гарри Поттер 20 лет спустя": как фанаты отреагировали на то, что Джоан Роулинг не вернулась в Хогвартс

Джоан Роулинг не снялась в новом фильме о Гарри Поттере из-за скандала в 2020 году

В специальном выпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", который был 1 января 2022 года, представлены интервью с актерами и режиссерами серии фильмов, которые были опрошены специально для этого эпизода. В то же время все сцены, в которых появлялась автор книг о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг, сопровождаются подписью "снято в 2019 году" и занимают менее 30 секунд экранного времени.

Об этом пишет Independent.

Автору не было предложено поделиться какими-либо новыми идеями для эпизода, в котором произошло воссоединение Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эммы Уотсон. Вместо этого видео с ее участием были взяты из архивных кадров, снятых для тура студии Warner Bros.

То, что Джоан Роулинг не снялась для нового эпизода, связано с ее противоречивыми комментариями о трансгендерах. Роулинг столкнулась с негативной реакцией в июне 2020 года после того, как в одной из статей процитировали ее выражение: "Люди, у которых есть менструации".

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Поддержка и осуждение Джоан Роулинг

Многие пользователи в Twitter тогда поддержали знаменитую писательницу, но также было очень много и тех, в том числе множество знаменитостей, которые критиковали ее комментарий как "трансфобный", утверждая, что трансгендерные, небинарные и не соответствующие гендерному признаку люди также могут менструировать.

Позже Роулинг добавила, что она поддерживает права трансгендеров и не согласна с тем, что ее называют транс-исключающей радикальной феминисткой.

В эссе автор обратилась ко всем, кто негативно отреагировал на ее слова, и рассказала о своем опыте выживания после предполагаемого домашнего насилия.

Однако эссе вызвало дальнейшую критику, и многие актеры из франшизы о Гарри Поттере, в том числе Рэдклифф, Гринт и Уотсон, выступили в поддержку трансгендеров.

Затем благотворительная организация "Русалки" написала открытое письмо, адресованное Роулинг, в котором изложила, почему организация считает, что комментарии автора наносят ущерб транс-сообществу.

"Мы хотели бы начать с выражения нашей солидарности с вами как с человеком, пережившим домашнее и сексуальное насилие", – начиналось письмо, прежде чем перейти к изложению взглядов Роулинг. – Чтобы ответить на суть вашей точки зрения, права трансгендеров не ущемляются правами женщин".

Спецэпизод без Джоан Роулинг

Многих сторонников Роулинг возмутило то, что эпизод воссоединения под названием "Возвращение в Хогвартс" дистанцировался от автора книг.

Другие говорили, что подписи обеспечили им "первые улыбки 2022 года", а один зритель добавил: "Схожу с ума из-за заявления об отказе от ответственности "снято 2019 году", которое появляется рядом с Джоан Роулинг каждый раз, когда она появляется на экране".

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