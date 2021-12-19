Не по книгам, но потрясно: что говорят о продолжении "Ведьмака" от Netflix
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 86
На одном из популярных сайтов кинокритиков второй сезон сериала получил очень высокую оценку
Очень многие сериаломаны с нетерпением ждали декабря, чтобы наконец-то сесть за просмотр второго сезона фэнтези-сериала "Ведьмак", снятого по мотивам книг поляка Анджея Сапковского. Премьера состоялась 17 декабря.
"Телеграф" решил рассказать, как следующую часть сериала восприняла зрительская аудитория и стоит ли его смотреть.
Коротко о сюжете
Как мы уже писали, сюжет "Ведьмака" затрагивает придуманный мир "меча и магии", где рука об руку сосуществуют люди, различные мифические существа, а также ведьмаки и волшебники. Второй сезон затрагивает время масштабной войны на Континенте, пока главный герой Геральт заботится об осиротевшей княжне Цирилле.
Если коротко описывать происходящее в новой части сериала, то это будут попытки Геральта справиться с внезапно обретенной ролью воспитателя (если не сказать отца) на фоне различных кровопролитных битв за власть. Ну и других персонажей тоже отсыпят, не сомневайтесь.
Как оценила публика
Известно, что сериальная адаптация книг "Ведьмак" от Netflix является едва ли не самым спорным продуктом известной студии. Все потому, что сериал в большинстве случаев категорически не нравится людям, которые изначально читали цикл Сапковского или же играли в компьютерные книги по мотивам.
Однако те зрители, кто впервые пришел в мир "Ведьмака" благодаря сериалу чаще всего остаются в восторге от этой истории. Второй сезон, к сожалению (или счастью), во многом повторил судьбу первого.
При этом внимательный зритель сможет увидеть некоторые моменты, которые были отлажены по сравнению с первым. Также в одной из серий есть момент, где создатели с помощью завуалированного диалога между героями подсмеиваются сами над собой из-за запутанности первого сезона.
Разумеется, что делать выводы после первых нескольких дней от выхода сезона еще рановато, но, скорее всего, второй сезон станет намного успешнее, чем начало сериала в целом.
Об этом свидетельствуют высокие оценки к сериям на IMDB — где пока ни один из эпизодов не опустился ниже восьмерки. Общий балл сезона — 8,7.
Также высокие оценки сезону отдали критики из сайта RottenTomatoes. Здесь "Ведьмак" набрал 96% свежести, что действительно очень много, если исходить из репутации сайта.
Менее восторженными оказались пользователи MetaCritic, где второй сезон получил 68 баллов из возможных 100.
Разделились и мнения обычных зрителей. Многие читавшие цикл книг по-прежнему поддают экранизацию жесткой критике, но есть и те, кому действительно искренне нравится.
Отметим, что "Ведьмак" уже продлен на третий сезон. Скорее всего, продолжение стоит ожидать в 2023 году.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какими первыми впечатлениями о втором сезоне "Ведьмака" делились в сети зрители.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-