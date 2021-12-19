Не по книгам, но потрясно: что говорят о продолжении "Ведьмака" от Netflix

На одном из популярных сайтов кинокритиков второй сезон сериала получил очень высокую оценку

Очень многие сериаломаны с нетерпением ждали декабря, чтобы наконец-то сесть за просмотр второго сезона фэнтези-сериала "Ведьмак", снятого по мотивам книг поляка Анджея Сапковского. Премьера состоялась 17 декабря.

"Телеграф" решил рассказать, как следующую часть сериала восприняла зрительская аудитория и стоит ли его смотреть.

Коротко о сюжете

Как мы уже писали, сюжет "Ведьмака" затрагивает придуманный мир "меча и магии", где рука об руку сосуществуют люди, различные мифические существа, а также ведьмаки и волшебники. Второй сезон затрагивает время масштабной войны на Континенте, пока главный герой Геральт заботится об осиротевшей княжне Цирилле.

Если коротко описывать происходящее в новой части сериала, то это будут попытки Геральта справиться с внезапно обретенной ролью воспитателя (если не сказать отца) на фоне различных кровопролитных битв за власть. Ну и других персонажей тоже отсыпят, не сомневайтесь.

Геральт, Цири и Вессемир

Как оценила публика

Известно, что сериальная адаптация книг "Ведьмак" от Netflix является едва ли не самым спорным продуктом известной студии. Все потому, что сериал в большинстве случаев категорически не нравится людям, которые изначально читали цикл Сапковского или же играли в компьютерные книги по мотивам.

Однако те зрители, кто впервые пришел в мир "Ведьмака" благодаря сериалу чаще всего остаются в восторге от этой истории. Второй сезон, к сожалению (или счастью), во многом повторил судьбу первого.

При этом внимательный зритель сможет увидеть некоторые моменты, которые были отлажены по сравнению с первым. Также в одной из серий есть момент, где создатели с помощью завуалированного диалога между героями подсмеиваются сами над собой из-за запутанности первого сезона.

Разумеется, что делать выводы после первых нескольких дней от выхода сезона еще рановато, но, скорее всего, второй сезон станет намного успешнее, чем начало сериала в целом.

Об этом свидетельствуют высокие оценки к сериям на IMDB — где пока ни один из эпизодов не опустился ниже восьмерки. Общий балл сезона — 8,7.

Оценки второго сезона на IMDB

Также высокие оценки сезону отдали критики из сайта RottenTomatoes. Здесь "Ведьмак" набрал 96% свежести, что действительно очень много, если исходить из репутации сайта.

Критики на "Томатах" высоко оценили второй сезон

Менее восторженными оказались пользователи MetaCritic, где второй сезон получил 68 баллов из возможных 100.

"Метикритика" была менее благосклонна

Разделились и мнения обычных зрителей. Многие читавшие цикл книг по-прежнему поддают экранизацию жесткой критике, но есть и те, кому действительно искренне нравится.

Отметим, что "Ведьмак" уже продлен на третий сезон. Скорее всего, продолжение стоит ожидать в 2023 году.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какими первыми впечатлениями о втором сезоне "Ведьмака" делились в сети зрители.