Все возвращаются в Хогвартс: HBO Max показал первый тизер нового фильма о Гарри Поттере

Ролик показывает, что некоторые актеры уже отправляются на поезде в Хогвартс

Стриминговый сервис HBO Max показал первый тизер нового фильма "Возвращение в Хогвартс" о волшебнике Гарри Поттере, приуроченного к 20-й годовщине выхода на экраны первого эпизода поттерианы.

Ролик показывает, как актеры Робби Колтрейн, который знаком фанатам фильмов о Гарри Поттере в роли Хагрида, и Мэттью Льюис, которого все знают в роли Нэвилла Долгопупса, получают письма с печатью Хогвартса. В то же время актер Марк Уильямс, который сыграл роль отца семейства Уизли, уже ждет всех в поезде. Остальных актеров не показывают крупным планом – видно только, как они бегут к платформе 9¾ на вокзале Кингс-Кросс, откуда отправляется Хогвартс-экспресс.

Специальный эпизод "Возвращение в Хогвартс" выйдет на экраны 1 января 2022 года. Известно, что поклонники известной вселенной кроме упомянутых выше актеров увидят на экранах Дэниэла Рэдклиффа (Гарри Поттера), Эмму Уотсон (Гермиону Гейнджер), Руперта Гринта (Рона Уизли), Тома Фелтона (Драко Малфоя), а также других известных персонажей.

В специальном выпуске появится и режиссер фильмов "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и Тайная комната" Крис Коламбус. А вот создательница серии книг о юном волшебнике Джоан Роулинг не попала в перечень участников спецэпизода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что актер, который получил известность благодаря фильмам о юном волшебнике, попал в больницу прямо из площадки для игры в гольф